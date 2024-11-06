Військові зможуть ставити на облік передані авто: що це дає

Військові ЗСУ зможуть ставити на тимчасовий облік автівки, які їм передали волонтери. Навіщо це потрібно робити і які проблеми вирішує створений механізм - з'ясовувала DW.

Український уряд створив механізм, який дозволяє військовим реєструвати на себе автомобіль, переданий волонтерами як гуманітарну допомогу. Рішення було довгоочікуваним і необхідним, кажуть у розмові з DW експерти й волонтери, дотичні до забезпечення Збройних сил України транспортними засобами. Зокрема, воно допоможе подолати принаймні частину проблем, створених не в останню чергу армійською бюрократією.

Автомобілі для ЗСУ ввозяться як гуманітарна допомога

У зоні бойових дій автомобілі - це розхідник, їх завжди бракує і ніколи не можна достеменно знати як довго протримається черговий. Автівки виходять з ладу і горять, зазнають непоправної шкоди внаслідок російських обстрілів, а іноді - лишаються в зоні бойових дій, там, звідки їх неможливо забрати. Численні волонтери - від пересічних людей до потужних організацій - щодня збирають гроші на придбання чергового авто, щоб закрити черговий запит військових. Шукають, купують й везуть їх нині, здебільшого, з-за кордону.

В Україну такі автомобілі ввозяться не як транспортний засіб, а як гуманітарна допомога - це передбачає спрощену процедуру оформлення та звільнення від сплати будь-яких платежів. Але такі автомобілі не можна продавати чи використовувати в особистих цілях - лише для виконання задач, спрямованих на оборону України. За даними уряду, станом на кінець жовтня 2024 року в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги зареєстровано понад 100 тисяч декларацій для гуманітарних вантажів, значна частина з яких - транспортні засоби для військовослужбовців. Втім, ця автоматизована система функціонує з 1 грудня 2023 року.

Передача авто військовим - що врегульовує урядовий механізм

На законодавчому рівні можливість передати авто конкретному військовому існує з кінця минулого року, але не існувало процедури реєстрації таких автівок - її мав прописати уряд, розповідає DW директор Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький. "Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, ніхто не думав ні про які номерні знаки й реєстрації, потрібно було швидко привезти автомобілі, яких бракувало, і все було максимально спрощено - вези як виходило. Минув час, з'явилося дуже багато таких автомобілів (...) І якщо ми говоримо про тилові, умовно безпечніші регіони України - це нормально, щоб ці машини мали українські номерні знаки і брали на рівні з іншими участь у дорожньому русі", - каже він.

Механізм тимчасового обліку - позитивний крок, який підвищить прозорість і захист автівок, переданих ЗСУ, вважає Петро Гризун, керівник напрямку роботи з військовими Фонду Руслана Шостака (Благодійний проєкт ГеройCar). "Це дозволяє краще контролювати використання машин, знижуючи ризики неправомірного використання. Облік також додає впевненості волонтерам, що їхній внесок буде використано належним чином", - каже Гризун.

Фахівець з автотранспортних засобів фонду "Повернись живим" Дмитро Лаврик теж вказує на морально-етичне питання, з яким стикаються волонтери - чи справді конкретний автомобіль, на який збирали гроші, потрапить у цільову частину, до конкретного військового, чи не трапиться так, що допомога буде розподілена деінде.

Тепер вирішити це питання можна буде шляхом реєстрації автівки на того військовослужбовця, кому вона призначалася. З ним вона залишиться й у разі, якщо він буде переведений до іншої військової частини. Окрім того, автівка з українською реєстрацією зможе виїжджати за кордон. Це важливо, наприклад, якщо йдеться про автівку, яка сама може бути використана у подальшому для ввезення гуманітарної допомоги - як-от, бус чи вантажівка.

Інший аспект, на який звертають увагу співрозмовники DW, полягає у тому, що за рахунок такої реєстрації держава врегульовує аспект персональної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи ДТП, якщо такі сталися. Нині ж якщо таке авто з іноземною реєстрацією потрапить у ДТП, то встановити, хто саме був за кермом в цей момент, складно або й неможливо.

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Бюрократія на заваді - авто від волонтерів часто не потрапляють до підрозділу

Завдяки механізму тимчасової реєстрації ЗСУ зможуть краще керувати ресурсами та оптимізувати логістику, наголошує Гризун. На його думку, це також дозволить відслідковувати стан і потребу в заміні чи ремонті техніки. Втім, у цьому контексті волонтери наголошують на одній з найбільших проблем, з якою вони стикаються під час допомоги війську - на армійській бюрократії. І заміна техніки - це одна з них.

Як розповідає DW волонтер і письменник Андрій Любка, часто трапляється так, що військові не можуть отримати автомобіль від волонтерів, оскільки за документами їхній підрозділ вже укомплектований необхідною, згідно зі штатним розписом, кількістю транспортних засобів. На практиці ж ці транспортні засоби можуть бути несправними чи просто неефективними там, де потрібен мобільний високопрохідний транспорт. А списати автомобіль, який був прийнятий на військову частину, майже неможливо, додає, у свою чергу, Лаврик.

За таких обставин ті автівки, які передають волонтери і якими користуються військові, у штаті не обліковуються, а отже заправляти і ремонтувати їх військові мають власним коштом. Можливість зареєструвати авто на конкретного військовослужбовця має допомогти хоча би частково легалізувати такі авто у війську, каже Лаврик. Втім, реєстрація транспортного засобу - це лише половина справи, кажуть волонтери. Вони сходяться на думці, що багато питань армійської бюрократії, зокрема у питанні технічного забезпечення, необхідно переглядати.

Як військовому зареєструвати авто на себе

Згідно із ухваленою постановою, щоб поставити автомобіль, переданий волонтерами, на тимчасовий державний облік, військовослужбовець впродовж 10 днів від підписання акту приймання-передачі має подати в сервісний центр заяву, документ, що посвідчує особу, документ про проходження військової служби, акт прийому-передачі автомобіля та роздруковану електронну декларацію, оформлену під час ввезення авто. Також в акті прийому-передачі можна вказати до п'яти військовослужбовців, які мають право керувати цим авто та перереєструвати його на себе.

Ті військовослужбовці, які отримали автівки з початку грудня 2023 року і до набрання чинності постанови, можуть зареєструвати їх у сервісних центрах протягом наступних трьох місяців. Порядок дій щодо тих автівок, які були передані до грудня 2023 року, уряд ще має визначити. Також, як зазначають в уряді, після реєстрації військовослужбовець має повідомити про це свою військову частину або підрозділ.

На думку співрозмовників DW, описана процедура не є складною, хоча й варто готуватися до певного перехідного періоду. Однак, як наголошує Любка, часто волонтери передають військовим автомобілі не в тиловій частині України, а привозять їх безпосередньо на фронт. За таких обставин те, чи матиме окремий військовий, який воює на передовій, можливість звернутися до сервісного центру, викликає сумнів, зазначає він.

Загалом же механізм тимчасової реєстрації, схвалений урядом, передбачає, що військовослужбовець зможе користуватися зареєстрованою на себе автівкою до завершення дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення. Або ж - до кінця терміну служби цього військовослужбовця з різних причин. Також тимчасовий облік буде припинений у разі знищення такої автівки. Окрім того, законодавство передбачає, що військовослужбовець може відмовитися від автівки на користь іншого - у першу чергу на користь тих, які були вказані у акті прийому-передачі до цієї автівки.

"Це не вирішує проблему, але це так звана "милиця" як у програмістів. Це необхідні сьогодні "милиці", які урівноважують дві болісні проблеми - проблему волонтерів, друзів, рідних військового, які буквально скинулися і купили цю машину, привели її до ладу і передали, щоб він виконував свої військові обов’язки на надійній машині. З іншого боку, це вирішує біль держави щодо персональної відповідальності людини за кермом", - резюмує Лаврик.