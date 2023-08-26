Військкомґейт: СБУ відзвітувала про ще чотирьох затриманих

У Києві, Одесі та на Харківщині було затримано чотирьох військових чиновників, причетних до махінацій з документами для призовників, кажуть у СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання ще чотирьох посадовців у військово-лікарських комісіях (ВЛК) та територіальних центрах комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше - військкомат). Згідно з оприлюдненим у суботу, 26 серпня, повідомленням пресслужби СБУ, затримані були причетні до корупційних схем, що допомагали "ухилянтам" уникнути призову і втекти за кордон.

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"За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість таких "послуг" становила до 10 тис. доларів США з однієї особи. Сума залежала від строків "вирішення питань" та фінансових можливостей "клієнтів"", - йдеться в повідомленні СБУ.

У рамках ужитих оперативних заходів було затримано керівника одного з районних військкоматів Києва та голову однієї зі столичних ВЛК, які продавали чоловіка призовного віку фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів. "Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України", - кажуть у СБУ.

На Харківщині керівник військкомату заробив 11 мільйонів грн на "ухилянтах"

Також повідомляється про затримання керівника районного військкомату на Харківщині, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 мільйонів гривень. До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні, кажуть у службі. Зловмисники так само застосовували аналогічну схему з видачі фальшивих довідок про непридатність до служби в армії за відповідну "винагороду".

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Крім того, в Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. Затриманий налагодив разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками "масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби". "Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби. Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому". Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - йдеться в повідомленні.

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За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва прокуратури, кажуть у пресслужбі СБУ.

Раніше Україною прокотилася хвиля скандалів, пов'язаних з керівництвом чи представниками ТЦК. Результатом перевірки Територіальних центрів комплектування стало звільнення всіх обласних військкомів. Президент Володимир Зеленський України хоче, аби на їхнє місце прийшли ветерани з бойовим досвідом.

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