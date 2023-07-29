Війська Росії завдали удару по Запоріжжю: двоє загиблих

Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ракета влучила у відкриту місцевість, де перебували люди. Двоє людей загинули, ще одна зазнала поранень.

Війська Росії у суботу, 29 липня, завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ракета влучила у відкриту місцевість, де перебували люди. Двоє людей загинули, одна людина зазнала поранень, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка зазнала поранень", - написав він.

Окрім того, вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівках та пошкоджені будівлі освітнього закладу і супермаркету, повідомив Куртєв. На місцях розгорнули намет міської ради, працюють психологи, благодійники та відповідні служби, додав він.

Перед цим у Повітряних сила Збройних сил України повідомляли про загрозу застосування Росією балістичного озброєння у Запорізькій області.

Нагадаємо, увечері 28 липня війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок якого дев'ятеро людей зазнали поранень. Російські ракети влучили в адміністративну будівлю та багатоповерхівку, пошкоджень зазнали чотири будинки навколо - один висотний та три двоповерхові. Зачепило також три адміністративні споруди та сім автівок.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни вже втретє вдарили ракетами "Іскандер" по будівлі Служби безпеки України, яка за його словами, була порожня. Багатоповерхівка, що зазнала руйнувань внаслідок удару, ще не була заселена.

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