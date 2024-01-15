Війська Росії влучили ракетою у триповерхівку на Донеччині

Унаслідок влучення російської ракети у триповерхівку на Донеччині троє людей поранені, ще п'ятеро опинилися під завалами, повідомляють у Донецькій ОВА.

Російські бойові літаки завдали в понеділок, 15 січня, ракетно-бомбового удару по Нью-Йорку на Донеччині. Як повідомив у Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін, під час удару по місту були випущені дві керовані авіабомби, а також одна ракету.

Зазначається, що російська ракета влучила в триповерхівку, внаслідок чого у будинку обвалився під'їзд. "Троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами - такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку", - повідомив Філашкін.

Про тип застосованої військами РФ ракети не повідомляється.

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На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція, додав посадовець.

Генштаб: З початку доби зафіксували десятки російських ударів з повітря та з РСЗВ

Водночас у генеральному штабі Збройних сил України повідомили в вечірньому зведенні, що з початку доби війська РФ завдали один ракетний та 31 авіаційний удар.

Крім того, було зафіксовано "51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".