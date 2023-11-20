Війська Росії обстріляли Херсон: є загиблі

Унаслідок удару військ РФ по місту Херсон загинули двоє водіїв на автостоянці. Ще двоє осіб дістали поранень, повідомляють у Херсонській ОВА.

Російські війська вранці у понеділок, 20 листопада, обстріляли автомобільну стоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Унаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина - поранена", - написав Прокудін у Telegram. Крім того, пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок, додав посадовець.

Згодом у Херсонській ОВА повідомили про ще одну постраждалу внаслідок обстрілу військами РФ українського обласного центру.

"Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу автостоянки у Херсоні. Це 56-річна жінка, яка на момент удару знаходилася у квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини. Лікарі оцінюють стан херсонки як середньої тяжкості", - йдеться у повідомлені Telegram-каналу відомства.

Поранених ушпиталили, додали в Херсонській ОВА.

Раніше цього дня Прокудін інформував, що протягом 19 листопада російські війська обстріляли Херсонську область 51 раз, унаслідок чого було відомо про шість поранених, серед них - дитина. За словами посадовця, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Обстріли Харківщини

Також вранці цього дня Росія обстріляла село Кіндрашівка у Куп'янському районі на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. "Пошкоджено приватний будинок, господарські споруди, приватний автомобіль. Попередньо, без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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Загалом за даними Генштабу ЗСУ, впродовж доби лише під артилерійським вогнем російських опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.