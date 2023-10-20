Росія зранку завдала удару по Бериславу: загинула людина

Війська РФ зранку завдали авіаудару по Бериславу. За попередніми даними, одна людина загинула. Вночі також під вогнем РФ були населені пункти Донеччини, Херсонщини та Харківщини.

Російські війська зранку п'ятниці, 20 жовтня завдали авіаудару по місту Берислав, що на Херсонщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.За попередніми даними, жертвою удару стала одна людина.

"За попередніми даними, одна людина загинула. Підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують територію", - написав Клименко у Telegram.

До того вночі війська РФ обстрілювали місто з РСЗВ та артилерії, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. Також російські військові завдали шести авіаударів по Бериславському району.

Під ударом артилерії уночі був і Херсон. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав приватний будинок. "На щастя, минулося без постраждалих", - повідомив очільник МВС.

Також, за даними Клименка, вночі війська РФ випустили чотири ракети по місту Костянтинівка, що на Донеччині. Пошкоджені шість багатоквартирних будинків та будівля школи. За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, російські військові завдали авіаудару по селищу Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та п'ять торговельних кіосків.

Нагадаємо, напередодні війська РФ під час чергової атаки випустили по Україні 17 дронів та ракет різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити три ударні дрони та одну керовану авіаційну ракету Х-59,

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