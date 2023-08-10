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Війська РФ знову вдарили по Запоріжжю: є жертви

Дар'я Нинько
12 хв. тому

Війська РФ вкотре завдали удару по Запоріжжю, поціливши у об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо, що одна людина загинула, ще щонайменше дев'ятеро - зазнали поранень.

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Рятувальники на місці ракетного удару РФ у Запоріжжі 9 серпня
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю, 9 серпня 2023 рокуФото: Zaporizhzhia administration PO/AP/dpa/picture alliance

Війська РФ у чертвер, 10 серпня, завдали чергового удару по Запоріжжю. Наразі відомо, що одна людина загинула, ще дев'ятеро - зазнали поранень, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Війська РФ вчергове поцілили по обʼєкту цивільної інфраструктури. На місці прильоту зайнялася пожежа. Зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів, додав він.

Місце, куди прийшовся удар, у цей час доби дуже людне, додав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. "На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, яких намагається нам завдати держава-агресорка", - написав він у Telegram.

Відео з наслідками ракетного удару у Telegram опублікував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що Запоріжжя щодня потерпає від обстрілів з боку військ РФ. "Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей", - написав він.

Нагадаємо, що напередодні війська РФ теж завдали удару, попередньо, ракетами "Іскандер" по житловому кварталу Запоріжжя. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще дев'ятеро - зазнали поранень.

Постраждали 13 багатоповерхівок і понад 400 квартир. Також пошкоджень зазнали освітні та торговельні заклади.

Розповіді очевидців удару РФ по Покровську

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Рятувальники на місці ракетного удару РФ у Запоріжжі 9 серпня

Війська РФ знову вдарили по Запоріжжю: є жертви

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