Війська РФ знову вдарили по центральному району Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання поряд з житловою забудовою в центральному районі міста.

Російські війська увечері у неділю, 31 березня, знову завдали удару по Харкову, поціливши поряд з житловою забудовою в центральному районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - зазначив він у дописі у своєму Telegram-каналі.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що війська РФ вдарили по цивільній інфраструктурі у Шевченківському районі міста.

"Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз - без постраждалих. Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється", - повідомив він у Telegram.

Нагадаємо, що війська РФ напередодні увечері теж завдали удару по житловій забудові у Шевченківському районі Харкова. Як припустив тоді Синєгубов, імовірно, російські війська вдарили по Харкову керованим снарядом.

Днями війська РФ також завдали удару по цьому району Харкова: тоді одна людина загинула, ще близько 20 - зазнали поранень, значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхові житлові будинки. За даними місцевої влади і правоохоронних органів, попередньо, тоді війська РФ застосували керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН - уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси калібром 30 сантиметрів.

У Офісі генерального прокурора заявили, що то був перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту.

Водночас внаслідок останніх ударів РФ по енергосистемі України в Харкові також складна ситуація з електропостачанням.