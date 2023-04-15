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Херсон (ілюстративне фото)Фото: Igor Burdyga/DW
КонфліктиУкраїна

Війська РФ знову обстріляли Херсон: є жертви

Валерій Сааков
1 год. тому

Російські війська обстріляли з артилерії один з мікрорайонів Херсона, внаслідок чого загинули дві жінки. Під обстріл потрапила територія поблизу освітнього закладу, каже влада.

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Місто Херсон укотре зазнало артилерійського обстрілу з боку російських військ. У суботу, 15 квітня, під удар артилерії потрапив Таврійський мікрорайон деокупованого обласного центру, внаслідок чого загинули дві жінки, повідомили  в Херсонській ОВА.

"Російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі адміністрації.

Зазначається, що під обстріл потрапила територія поблизу освітнього закладу.

Прокуратура почала досудове розслідування

Тим часом у Офісі генерального прокурора України повідомили про те, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом загибелі двох людей внаслідок обстрілу Херсона. Зокрема, прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (частини перша та друга статті 438 Кримінального кодексу України). 

Крім того, у повідомленні прокуратури зазначається, що обстрілу зазнав не лише Херсон, а й приміські населені пункти. "Наразі відомо про одного пораненого цивільного", - поінформували в Офісі генпрокурора.

Також унаслідок ударів були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки й будівля установи виконання покарань. За попередніми даними, вогонь по цивільних об'єктах вівся зі ствольної артилерії, кажуть у прокуратурі.

Містян закликали евакуюватися ще в березні

Останнім часом звільнений торік від російських окупантів Херсон зазнає дедалі частіших російських обстрілів. На тлі підвищеної небезпеки Херсонська міська рада закликала мешканців деокупованих Херсона та інших населених пунктів правобережної частини Херсонщини евакуюватися до більш безпечних регіонів країни.

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Як повідомлялося, число жертв російського ракетного обстрілу Слов'янська зросло до 11.

Наслідки окупації й обстріли: як живе деокупована Херсонщина

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