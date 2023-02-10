Війська РФ запустили крилаті ракети з Ту-95мс - МО

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 10 лютого.

++10:20++

Орієнтовно о 10 ранку війська РФ завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. "Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами", - написав він у Telegram.

++10:13++

У Києві та в області працює ППО, повідомляють КМВА та обласна ОВА.

++09:30++

Близько 8.30 ранку війська РФ здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, підтверджують в міністерстві оборони України. У відомстві закликають українців перебувати в укриттях.

++09:25++

Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили п'ять з семи дронів "Shahed-136" і п'ять з шести ракет "Калібр", випущених вночі російськими військами по території України, повідомив в ефірі каналу "Ми - Україна" речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Почалася атака з дронів-камікадзе "Shahed-136". Атакували дрони зі східного узбережжя Азовського моря, зокрема. Цих БПЛА було сім, п'ять "шахедів" знищено протиповітряною обороною. Також ворог атакував ракетами типу "Калібр" із фрегату у Чорному морі. Із шести "Калібрів" п'ять було теж знищено протиповітряною обороною", - розповів він.

Також війська РФ завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 з районів російського Бєлгорода і окупованого Токмака на Запоріжжі, додають в міністерстві оборони України.

"По Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО", - йдеться в повідомленні відомства у Telegram.

++09:00++

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, повідомила компанія "ДТЕК".

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - йдеться у повідомленні у Telegram.

++08:50++

Вночі війська РФ атакували територію України дронами-камікадзе "Shahed". Головною метою цього запуску була розвідка розташування сил українських ППО та ураження енергетичних об’єктів. Про це попереджає очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. За атаками дронами слідував запуск ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру, зазначив він.

"Наразі ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав Попко у Telegram.

Наразі на всій території України оголошена повітряна тривога. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про зафіксовані пуски ракет. "В повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою", - написав він у Telegram.

Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram повідомила про зліт з аеродрому Мачулищі російського МіГ-31К.

++08:40++

Російські війська в ніч на п'ятницю, 10 лютого, завдали низки ударів по населених пунктах Дніпропетровської і Хмельницької області, Харкову і Запоріжжю з використанням ракет і дронів-камікадзе "Shahed". Під удари потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури.

++08:30++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++08:00++

Війська РФ вивели у Чорне море три ракетоносії, зокрема, і один підводний. Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" ЗСУ.

"Напередодні ворог запускав розвідувальні безпілотники, один з яких був влучно збитий силами протиповітряної оборони. За цим, враховуючи і нічну атаку дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - йдеться у повідомленні командування в Facebook.

Сили ОК "Південь" вночі збили два дрони на Кіровоградському і Вінницькому напрямках, зазначається у повідомленні командування.

++07:25++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Вони активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Протягом минулої доби війська РФ завдали 52 авіаційних та шести ракетних ударів, два з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також - здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільної інфраструктури Донецької та Херсонської областей, йдеться у повідомленні. В генштабі наголошують, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Окрім того, у генштабі фіксують, що російські окупаційні сили продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. "Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ Російської Федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам", - йдеться у повідомленні.

З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області були привезені найманці ПВК "Вагнер" з числа завербованих ув’язнених, також повідомляють у генштабі ЗСУ.