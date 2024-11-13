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Комбінована атака військ РФ: удару зазнав Київ (оновлено)

Євгенія Наконечна | Дар'я Нинько
13 листопада 2024 р.

В Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. За повідомленнями місцевої влади, війська РФ атакували місто балістичними і крилатими ракетами.

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Наслідки дронового удару по Києву, 25 жовтня 2024 року
Наслідки дронового удару по Києву (фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ зранку у середу, 13 листопада, здійснили комбіновану атаку на Україну. Повітряного удару, зокрема, зазнав Київ - у місті пролунала серія вибухів.

Перед цим у командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомляли про черговий дроновий удар військ РФ по території України, а також про фіксацію активності орієнтовно шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Близько 7 ранку в ПС ЗСУ повідомили про те, що російські ракети перебувають у повітряному просторі України, а згодом - про те, що війська РФ також атакують й балістичними ракетами Київ.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) попередили, що у Києві можуть бути превентивно запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.

КМВА: Війська РФ завдали по Києву першого за 73 дні комбінованого удару

Як уточнили згодом у КМВА, ранковий комбінований ракетно-дроновий удар по Києву став першим таким за 73 дні. Для нього війська РФ застосували, попередньо, крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

"Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад дві години. В результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога", - йдеться у повідомленні начальника КМВА Сергія Попка у Telegram.

Наразі інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві немає, зазначив він.

Водночас на Київщині внаслідок ранкового удару постраждала одна людина, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). В Броварському районі Київщини була зруйнована будівля, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. 

 

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