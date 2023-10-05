Удар військ РФ по селу біля Куп'янська: 51 жертва (оновлено)

Щонайменше 51 людина загинула, ще семеро - зазнали поранень внаслідок обстрілу російськими військами села Гроза поблизу Куп'янська на Харківщині.

Війська РФ у четвер, 5 жовтня, завдали ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району на Харківщині. Наразі відомо про 51 загиблого, серед яких - дитина, повідомив оновлену інформацію міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ще щойнаменше семеро людей зазнали поранень, повідомила раніше Харківська обласна прокуратура у Telegram. Остаточна інформація про жертв удару уточнюється.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

"За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт - у сільський кафе-магазин", - йдеться у повідомленні прокуратури.

За попередніми висновками, по закладу вдарили з ракетного комплексу "Іскандер", повідомив Ігор Клименко. Він уточнив, що в момент обстрілу в кафе перебували 60 людей. Вони зібралися на поминки загиблого односельця, розповів він у ефірі національного телемарафону.

Наразі вдалося ідентифікувати 29 загиблих людей. Під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, тож рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці продовжують розбирати завали.

Загалом, за даними МВС, населення села Гроза складає трохи більше 300 людей.

Зеленський: "Абсолютно свідомий теракт"

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про цю атаку, заявивши, що з боку РФ це був "абсолютно свідомий теракт". "Показово жорстокий російський злочин - удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині", - написав він у Telegram, закликавши зупинити російський терор.

"Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам - відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - додав Зеленський.