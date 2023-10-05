  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Удар військ РФ по селу біля Куп'янська: 51 жертва (оновлено)

Дар'я Нинько
5 жовтня 2023 р.

Щонайменше 51 людина загинула, ще семеро - зазнали поранень внаслідок обстрілу російськими військами села Гроза поблизу Куп'янська на Харківщині.

https://p.dw.com/p/4X9lu
Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по селу Гроза на Харківщині 5 жовня 2023 року
Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по селу Гроза на Харківщині 5 жовня 2023 рокуФото: OLEH SYNIEHUBOV/REUTERS

Війська РФ у четвер, 5 жовтня, завдали ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району на Харківщині. Наразі відомо про 51 загиблого, серед яких - дитина, повідомив оновлену інформацію міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ще щойнаменше семеро людей зазнали поранень, повідомила раніше Харківська обласна прокуратура у Telegram. Остаточна інформація про жертв удару уточнюється.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України). 

"За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт - у сільський кафе-магазин", - йдеться у повідомленні прокуратури. 

За попередніми висновками, по закладу вдарили з ракетного комплексу "Іскандер", повідомив Ігор Клименко. Він уточнив, що в момент обстрілу в кафе перебували 60 людей. Вони зібралися на поминки загиблого односельця, розповів він у ефірі національного телемарафону. 

Наразі вдалося ідентифікувати 29 загиблих людей. Під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, тож рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці продовжують розбирати завали. 

Загалом, за даними МВС, населення села Гроза складає трохи більше 300 людей.

Зеленський: "Абсолютно свідомий теракт"

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про цю атаку, заявивши, що з боку РФ це був "абсолютно свідомий теракт". "Показово жорстокий російський злочин - удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині", - написав він у Telegram, закликавши зупинити російський терор. 

"Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам - відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - додав Зеленський.

Вдови у 20 років: як молоді дружини переживають втрату

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по селу Гроза на Харківщині 5 жовня 2023 року

Удар військ РФ по селу біля Куп'янська: 51 жертва (оновлено)

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Політика5 жовтня 2023 р.26:00 хв.
Засідання Європарламенту, архівне фото

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Wochenrückblick Welt KW 48 Iran Flash-Galerie

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Корупція5 жовтня 2023 р.
Прапори КНР та ЄС

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

Економіка5 жовтня 2023 р.
Древній палац Альгамбра - символ Гранади - стане майданчиком для саміту

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Політика5 жовтня 2023 р.
Українська гривня

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Економіка4 жовтня 2023 р.
На головну сторінку