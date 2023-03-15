Війська РФ вдарили по Марганцю: дві жінки загинули (онлайн)

За попередніми даними, ще п'ятеро людей зазнали поранень. Внаслідок удару було пошкоджено сім багатоповерхових та чотири приватні будинки, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 15 березня.

++19:25++

Війська РФ завдали удару по Марганцю в Нікопольському районі Дніпропетровської області, внаслідок чого дві жінки загинули. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Попередньо, ще чотири жінки та один чоловік – постраждали. Пошкоджені сім багатоповерхових та чотири приватні будинки, господарська споруда", - написав він.

++19:15++

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підсумки десятого засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" вселяють оптимізм.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака", - написав Резніков у Twitter.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за лідерство, а також висловив подяку "друзям з антикремлівської коаліції" за готовність підтримувати Україну до перемоги.

++19:10++

Уряд Данії разом з парламентської більшістю країни погодив створення фонду на підтримку України із бюджетом, що становить близко семи мільярдів данських крон (понад 940 мільйонів євро) на 2023 рік.

Допомога Україні у рамках фонду складатиметься з трьох компонентів. Більшу частину грошей з бюджету фонду на 2023 рік - близько 5,4 мільярда крон або 725,2 мільйона євро - виділять на зброю, військове обладнання та проведення навчань.

Ще понад 161 мільйон євро спрямують на невідкладні гуманітарні зусилля та довгострокову реконструкцію в Україні та сусідніх з нею країнах Східної Європи. Окрім того, ще майже 54 мільйони євро спрямують на підтримку бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити внесок у відбудову України.

++18:00++

Папа Римський Франциск під час щотижневої загальної аудієнції, згадуючи про Україну, закликав "поважати релігійні місця", повідомяє Vatican News.

"Думки Святійшого Отця звернулися, як завжди, до України - країни, яка була в його молитвах майже на кожній генеральній аудієнції від початку війни. Цього тижня в його зверненні містилося особливе звернення до сторін, які воюють з проханням "поважати релігійні місця", - повідомляє Vatican News.

Раніше до Папи Римського, а також до низки релігійних діячів і міжнародних організацій звернувся патріарх РПЦ Кирило. У зверненні він просив завадити "вигнанню" Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП з будівель заповідника "Києво-Печерська Лавра".

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++17:20++

Президент України Володимир Зеленський звільний трьох голів обласних державних адміністрацій (ОДА). Зокрема, він звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Луганської ОДА, Максима Марченка - з посади очільника Одеської ОДА, а Сергія Гамалія - з посади очільника Хмельницької ОДА.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента України.

++17:05++

Уже дев'ять країн зобов'язалися надати Україні понад 150 сучасних бойових танків Leopard, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття десятого засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

За його словами, крім нарощення зусиль "танкової коаліції", зростає також кількість країн, які передадуть Україні системи ППО. Серед них він згадав Італію та Францію, які пообіцяли надати ЗРК Samp-T.

"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіуса дії. Канада і Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", - нагадав Остін. Він зауважив, що необхідно знайти способи надати нову допомогу боєприпасами та системами ППО.

++16:15++

Уряд Німеччини закликав Росію продовжити угоду, яка дозволяє експорт зерна з українських чорноморських портів (так звану "зернову угоду"), на більше, ніж 60 днів. Зокрема, речник німецького уряду під час пресконференції зазначив, що угода має бути продовжена "на невизначений термін", повідомляє Reuters.

Загалом за час дії "зернової угоди" з українських портів експортували 24,4 мільйона тонн аграрної продукції.

++15:40++

Протягом минулого року Збройні сили України отримали від міжнародних партнерів орієнтовно 117 575 одиниць сучасного озброєння і засобів ураження. Про це повідомляє міністерство оборони України.

"Українські військові надзвичайно швидко опановують нову зброю, результативно та винахідливо використовують її на полі бою. Це в свою чергу спонукає міжнародних партнерів переглядати свої позиції стосовно надання Україні ще більш сучасних та технологічних видів озброєння", - йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

В міноборони наголошують, що завдяки поставкам західного озброєння, Україна здатна швидше та ефективніше звільняти території, тимчасово окуповані військами РФ.

++15:15++

10-те засідання Контактної групи з питань оборони України - так званий "формат Рамштайн" - розпочалося, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter. Цього разу зустріч проходить у онлайн-форматі.

Головують на засіданні міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

У зустрічі також візьме участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

++15:08++

На всій території України втретє за день оголошена повітряна тривога.

++13.55++

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що інцидент з американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, є сигналом президента Росії Володимира Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Таку думку український посадовець написав у мікроблозі Twitter. "Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк - постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - переконаний Данілов.



++13.25++

Поблизу міста Бахмут українські захисники збили російський військовий літак, про що повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Мінус Сушка ворога під Бахмутом. 93 бригада", - поінформував Єрмак.

++12.23++

Варшава отримала "чіткі заяви" від кількох країн, котрі бажають передати Україні винищувачі МіГ-29, повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, передає агентство Bloomberg. Утім, Мюллер не уточнив, про які саме країни йдеться.

Раніше про намір передати Україні свої винищувачі МіГ-29 заявляв і уряд Словаччини. Ці бойові машини перебувають на озброєнні низки інших східноєвропейських країн-членів НАТО.

++12.04++

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і радник президента Туреччини Ібрагім Калин провели у Вашингтоні переговори, однією з тем яких стало подовження Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє Білий дім. Під час зустрічі сторони "обговорили (...) зусилля Туреччини щодо забезпечення продовження Чорноморської зернової ініціативи", йдеться в пресрелізі Білого дому, оприлюдненому за підсумками перемовин.

++11.42++

З початку війни в Україні загинув 161 український спортсмен, повідомляє спеціалізований сайт "Янголи спорту" . Ще станом на 22 грудня на ресурсі було оприлюднено інформацію про 116 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабної війни РФ проти України. Відтоді сайт поповнився інформацією про загибель ще 45 українських спортсменів, нагадує "Інтерфакс-Україна". Сайт "Янголи спорту" з інформацією про загиблих на війні українських спортсменів запустили на початку травня 2022 року. Цей інформресурс створено за сприяння Спортивного комітету України.

++11.31++

У міненерго України запевняють, що 15 березня енергосистема продовжує працювати майже без обмежень споживачів та має резерв потужності, хоч можливі нетривалі відключення на Житомирщині та Київщині. Про це повідомила пресслужба відомства з посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенка. Зазначається, що внаслідок пошкоджень енергомереж та їхніх ремонтів у деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії. Крім того, протягом останньої доби електропостачання було відновлено для постраждалих від російських обстрілів районів Запорізької й Дніпропетровської областей, кажуть у відомстві.

++11.22++

Російські окупаційні війська в середу вранці завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.



Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місці влучання немає жодного військового об'єкта. "У районі місця прильоту - жодного військового чи інфраструктурного об'єкта. Тільки житлові будинки та міська інфраструктура", - написав Терехов у Telegram-каналі. За словами посадовця, ударною хвилею в прилеглих будинках повибивало вікна.

++10.15++

Влада Польщі, Латвії та Литви закликає знизити стелю цін на нафту з Росії, встановлену в грудні на рівні 60 доларів за барель, до 51,45 долара за барель, пише агентство Bloomberg із посиланням на неназвані поінформовані джерела. На думку співрозмовників Bloomberg, новий рівень ціни буде на п'ять відсотків нижчим за ринкові ціни, зазначають джерела. З огляду на те, що доходи російського бюджету від експорту нафти в січні становили 13 мільярдів, зниження максимальної відпускної ціни дало б змогу скоротити їх на 650 мільйонів, вважає влада зазначених країн. Польща, Латвія, Литва і послідовно виступають за посилення санкцій проти Росії.

++09.57++

Влада РФ вживає подальших заходів щодо мобілізації російського військово-промислового комплексу для підтримки тривалої війні. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в огляді за 14 березня. "Міністерство промисловості й торгівлі Росії підготувало список спеціальностей для відстрочення від військової служби, що може свідчити про те, що Кремль надає пріоритет використанню кваліфікованих працівників у виробництві російської зброї, (...) Міністерство фінансів Росії також розглядає можливість випуску воєнних облігацій", - ідеться в повідомленні.

Крім того, з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України повідомляється, що російські оборонні підприємства значно знизили стандарти прийому на роботу і тепер набирають працівників без досвіду, з історією вживання наркотиків, судимостей і банкрутств.

++09.15++

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника (БПЛА), що впав у Чорне море, не потрапили в чужі руки. В ефірі телеканалу CNN він запевнив, що Сполучені Штати "в тому, що стосується цього конкретного безпілотника, вживають заходів, щоб захистити свою власність". "Певна річ, нам не хочеться, щоб хтось отримав їх (уламки безпілотника. - Ред.) замість нас", - визнав Кірбі.

++08.58++

На Донеччині російські окупаційні сили вночі та вранці середи росіяни вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - 1 людина загинула, 9 дістали поранення", - додав посадовець.



++08.31++

Перехоплення двома російськими винищувачами Су-27 американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем не спровокує прямого конфлікту між РФ і США, вважають аналітики Інституту вивчення війни ISW. "Інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між Росією та США. Російські війська десятиліттями подавали силові сигнали американським і союзницьким літакам і військово-морським кораблям у багатьох зонах, не провокуючи при цьому конфлікту", - йдеться в актуальному щоденному огляді ISW.

++08.25++

Упродовж минулої доби російські окупаційні сили вчинили 78 обстрілів Херсонської області, внаслідок чого було поранено 4 людини, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 396 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки, на територію підприємства", - написав посадовець у Telegram-каналі. Очільник ОВА додав, що внаслідок російських обстрілів області 4 людини дістали поранень.

++08.05++

За минулу добу російські окупанти з різних видів озброєння обстріляли три громади Сумської області, а загалом зафіксовано шість обстрілів, повідомили в ОВА регіону. "Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій 3 громад: Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської. Було зафіксовано 6 ворожих обстрілів із різних видів зброї - 51 "приліт"/постріл", - ідеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства.



++07.42++

Міноборони РФ має намір набрати ще 400 тисяч контрактників, про що повідомила російська служба мовника "Радіо Свобода". За даними видання, 1 квітня в Росії планують розпочати новий набір контрактників до армії. З цією метою міноборони РФ вже розіслало відповідні документи по регіонах.

Сили оборони відбили понад 90 атак російських окупантів

++07.24++

Упродовж минулої доби Сили оборони відбили понад 90 атак окупаційних військ РФ на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Основною метою противника минулої доби, як і раніше, залишалися спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. З цією метою він зосередив зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним та злагодженим діям, наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках", - йдеться в ранковому зведенні на Facebook-сторінці штабу.

Також зазначається, що за минулу добу російські окупанти завдали 40 авіаційних, 12 ракетних ударів і здійснили понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Тривають спроби окупантів захопити Бахмут.

Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари по інших важливих об'єктах агресорів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження особового складу окупаційних сил, 3 пункти управління підрозділами армії РФ і розгорнуту позицію ППО, зазначається в зведенні.



