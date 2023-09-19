Війська РФ завдали удару по Куп'янську: вбито троє цивільних

Російські окупанти скинули на Куп'янськ на Харківщині керовану авіабомбу, вбивши трьох цивільних, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок авіаудару, завданого російськими військами по місту Куп'янськ Харківської області, загинули троє цивільних людей. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у вівторок, 19 вересня, росіяни завдали удару по місту керованою авіабомбою.

"Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - написав чиновник у Telegram.

Раніше Синєгубов повідомив, що протягом останньої доби в області авіаційних ударів зазнали населені пункти Берестове Куп'янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка.

Також ввечері 18 вересня окупанти завдали три ракетні удари у Холодногірському районі Харкова.

З серпня війська РФ активізували спроби наступу на Куп'янському напрямку. Через це значно почастішали обстріли, як самого Куп'янська, так і прилеглих населених пунктів. Через це у однойменному районі Харківщини оголосили евакуацію цивільних.