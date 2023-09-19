Війська РФ завдали удару по Куп'янську: вбито 6 цивільних

Російські окупанти скинули на Куп'янськ на Харківщині керовану авіабомбу, вбивши шістьох цивільних, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок авіаудару, завданого російськими військами по місту Куп'янськ Харківської області, загинули шестеро цивільних людей. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у вівторок, 19 вересня, росіяни завдали удару по місту керованою авіабомбою.

Спочатку він повідомив про трьох загиблих цивільних внаслідок авіаудару. Утім, згодом чиновник повідомив про збільшення кількості жертв до шести.

"Кількість загиблих збільшилася до 6 осіб. Внаслідок ворожого удару КАБом у Куп'янську загинули 4 чоловіка та 2 жінки. Екстрені служби продовжують огляд місця влучання.", - написав Синєгубов у Telegram.

Раніше голова Харківської ОВА повідомив, що протягом останньої доби в області авіаційних ударів зазнали населені пункти Берестове Куп'янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка.

Також ввечері 18 вересня окупанти завдали три ракетні удари у Холодногірському районі Харкова.

З серпня війська РФ активізували спроби наступу на Куп'янському напрямку. Через це значно почастішали обстріли, як самого Куп'янська, так і прилеглих населених пунктів. Через це у однойменному районі Харківщини оголосили евакуацію цивільних.