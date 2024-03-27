РФ вдарила по Харкову й Миколаєву: є жертва і поранені

У Харкові під ударом опинився Шевченківський район, влучання прийшлося в житлову забудову. Один чоловік загинув, кількість поранених зростає. У Миколаєві внаслідок російського удару постраждали 8 людей.

Війська РФ в середу, 27 березня, завдали чергового удару поХаркову. Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, було зафіксовано удар по житловому мікрорайону міста, який прийшовся у багатоквартирні будинки. Наразі відомо, що внаслідок удару загинув цивільний чоловік, ще щонайменше 16 людей зазнали поранень. Двоє з них - у важкому стані.

Харківський міський голова в дописі у Telegram назвав скоєне черговим актом "кривавого терору проти українців".

Як уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов , війська РФ поцілили по Шевченківському району міста. Значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхові житлові будинки, повідомили представники місцевої влади. Згодом Синєгубов уточнив, що також часткових руйнувань зазнали будівля лікувальної установи, адмінбудівля, місця загального користування. Внаслідок ще одного влучання була частково пошкоджена будівля навчального закладу. Загалом пошкоджень зазнали щонайменше 14 багатоповерхівок, розповів він в ефірі національного телемарафону.

"За попередніми даними, сьогодні ворог вперше по Харкову завдав удару саме керованим боєприпасом великого калібру", - написав спочатку Синєгубов у Telegram.

Як зазначив заступник начальника головного управління Національної поліції області Сергій Болвінов, за інформацією, що перевіряється, війська РФ застосували дешевший аналог крилатої ракети. "Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Маємо два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге - просто посеред житлових будинків, - написав він у Facebook. - Авіацію для удару по житловим кварталам Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час".

Згодом Синєгубов також уточнив, що йдеться, ймовірно, про боєприпас УМПБ Д-30. "Він достатньо потужний, за силою вибуху - середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 сантиметрів може літати на відстань до 90 кілометрів. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація - після експертизи", - сказав він.

Війська РФ також завдали удару по Миколаєву: є постраждалі

Також близько 14:35 війська РФ завдали удару по Миколаєву, за попередніми даними - двома балістичними ракетами, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону. Ракети поцілили на територію одного з підприємств.

Наразі відомо про вісьмох поранених цивільних. Один з поранених - у важкому стані, уточнив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зафіксовані незначні пошкодження у чотирьох житлових будинках, зазначив Сєнкевич.