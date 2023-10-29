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Війська РФ завдали ракетного удару по Полтавщині

Валерій Сааков
29 жовтня 2023 р.

Ракетного обстрілу зазнав Миргородський район Полтавської області. Про жертви не повідомляється. Вночі росіяни також атакували Україну "шахедами".

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Російський бойовий літак Су-34, що є носієм ракет Х-59
Російський бойовий літак Су-34, що є носієм ракет Х-59 (архівне фото)Фото: Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

Миргородський район Полтавської області зазнав зранку неділі, 29 жовтня, ракетного обстрілу з боку військ РФ. "За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає",  - написав голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін у Telegram-каналі.

Скільки саме ракет було випущено й якого типу, а також скільки з них вдалося збити, Пронін не уточнив.

Нічна атака "шахедами" та крилатою ракетою

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Полтавщину атакувала керована авіаційна ракета (КАР) Х-59.

"Ракету спрямовано по об'єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків", - додали в ПС ЗСУ.

Протиповітряній обороні Україні також вдалося вночі збити п'ять ударних дронів типу Shahed-136/131" в інших регіонах - у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей.

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Нагадаємо, останнім часом російські війська дещо посилили ракетні атаки по Україні.

Що українська ППО протиставить обстрілам РФ цієї зими?