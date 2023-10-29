Війська РФ завдали ракетного удару по Полтавщині

Ракетного обстрілу зазнав Миргородський район Полтавської області. Про жертви не повідомляється. Вночі росіяни також атакували Україну "шахедами".

Миргородський район Полтавської області зазнав зранку неділі, 29 жовтня, ракетного обстрілу з боку військ РФ. "За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає", - написав голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін у Telegram-каналі.

Скільки саме ракет було випущено й якого типу, а також скільки з них вдалося збити, Пронін не уточнив.

Нічна атака "шахедами" та крилатою ракетою

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Полтавщину атакувала керована авіаційна ракета (КАР) Х-59.

"Ракету спрямовано по об'єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків", - додали в ПС ЗСУ.

Протиповітряній обороні Україні також вдалося вночі збити п'ять ударних дронів типу Shahed-136/131" в інших регіонах - у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей.

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Нагадаємо, останнім часом російські війська дещо посилили ракетні атаки по Україні.