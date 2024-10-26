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Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих, 19 поранених

Євгенія Наконечна
26 жовтня 2024 р.

Напередодні увечері війська РФ атакували Дніпро ракетами. Внаслідок удару загинули троє людей, серед них - дитина. Ще 19 людей постраждали.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Дніпру, 25 жовтня 2024 року
Наслідки ракетного удару військ РФ по ДніпруФото: State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout/REUTERS

Троє людей загинули, ще 19 - зазнали поранень внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали по Дніпру напередодні увечері. Серед жертв удару - дитина, ще четверо дітей зазнали поранень, повідомив зранку у суботу, 26 жовтня, очільник Дніпровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Внаслідок ракетного удару були зруйновані житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджень зазнали ще 13 багатоквартирних й два приватні будинки, корпуси лікарні і  десятки автомобілів, повідомив Лисак. 

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) всі троє людей загинули у двоповерховій будівлі. Одну жінку рятувальникам  вдалось деблокувати з-під завалів живою, наразі вона перебуває в лікарні.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучено понад 60 рятувальників, кінологи та 18 одиниць техніки ДСНС. Пошуково-рятувальна операція ще триває. 

 

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