В Україні за добу обстріляли більше 110 населених пунктів

Загалом війська РФ за добу завдали по Україні вісім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили 30 обстрілів з РСЗВ, повідомили у генштабі ЗСУ.

Протягом доби війська РФ обстріляли з артилерії та мінометів понад 114 населених пунктів у шести областях України, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні у суботу, 7 жовтня. Російські сили обстріляли населені пункти у Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Загалом Росія за добу завдала по Україні вісім ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснила 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційні удари завдані поблизу Степового Сумської області, Куп'янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного Харківщини, а також неподалік Новолюбівки, Білогорівки Луганщини, Катеринівки, Спірного, Кліщіївки, Нью-Йорка, Володиного Донеччини та Приютного Запорізької області, пише "Інтерфакс".

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Обстріли Херсона і ракетний удар по Харківщині

Ввечері 7 жовтня війська РФ обстріляли Дніпровський район Херсона, повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Facebook. "У прибережних районах Херсона чути вибухи! Російські війська обстрілюють Дніпровський район міста (...)", - написав Мрочко. Наразі інформація про насоідки цього обстрілу відсутня.

Раніше у цей день Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілів поранень зазнали двоє людей - чоловік у Дніпровському районі міста та жінка в селищі Комишани. "Їм надано медичну допомогу. Стан обох поранених - середньої тяжкості", - поінформував керівник Херсонської МВА.

Ще один чоловік зазнав поранень у селі костирка Бериславського району Херсонської області. На населений пункут війська РФ скинули керовану авіаьумбу, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріліз за добу зазнала і Харківська область. У селі Пересічне ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. "В будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло, сталася пожежа. Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес", - повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Чорноморську Одеської області. "Ворог влучив у припортову та цивільну інфраструктуру. Через ракетні удари пошкоджено зерносховища, пансіонат, багатоквартирні будинки, гаражний кооператив та автомобілі. Попередньо четверо місцевих жителів дістали поранень", - зазначили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.