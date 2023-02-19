ОВА: Армія РФ за добу 55 разів обстріляла Херсонщину(онлайн)

Війна Росії проти України - новини неділі, 19 лютого (оновлюється).

++11.26++

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні і прискорити її надання. "Потрібно зробити набагато більше і набагато швидше. Ще багато чого треба зробити. Ми повинні збільшити і прискорити нашу військову підтримку", - сказав Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю.

Він також підтримав пропозицію Естонії щодо спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України. "Я повністю згоден з пропозицією прем'єр-міністерки Естонії (Каї Каллас. - Ред.), і ми працюємо над цим, і це спрацює", - сказав Боррель, цитує Reuters.

++10:50++

Лідер російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук випустив відеокліп із закликом проти війни Росії з Україною. У новій пісні "Родина, вернись домой" музикант закликає свою країну припинити війну. Вірш "Родина, вернись домой" Шевчук написав минулого літа - через кілька місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Ближче до річниці вторгнення рокер поклав його на музику і записав пісню.

++10:19++

За інформацією Херсонської ОВА, російські війська за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА. Херсон було обстріляно 9 разів, внаслідок чого у місті пошкоджено житлові будинки. "Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначається у повідомленні Херсонської ОВА у Telegram.

++09:56++

У ніч на неділю, 19 лютого, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. За його даними, внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки, одноповерховий будинок, будівлю приватного підприємства та лінію електропередач.

++09:40++

Німецьке Федеральне агентство зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) очікує значного полегшення на німецькому ринку праці завдяки біженцям з України. Так, нині в Німеччині, у порівнянні з 24 лютого минулого року, вже на 65 тисяч більше українців сплачують внески соціального страхування, повідомив в інтерв'ю dpa член правління агентства Даніель Терценбах (Daniel Terzenbach). Крім того, ще 21 тисячу українців працевлаштовано на міні-роботах (робота у Німеччині з оплатою не більше 520 євро на місяць, з яких зазвичай не сплачуються соціальні відрахування. - Ред.). "Німецький ринок праці є містким", - зазначив Терценбах. Він очікує, що кількість працівників з України значно збільшиться в найближчі тижні і місяці - після того, як дедалі більше біженців закінчить інтеграційні та професійні мовні курси, пропоновані Федеральним відомством у справах міграції та біженців. Особливо з другого кварталу, за словами Терценбаха, на ринку праці очікується більша кількість випускників курсів з хорошими знаннями німецької мови.

++08.58++

Одна особа загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок російських обстрілів населених пунктів Харківської області протягом суботи. Про це вранці у неділю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Так, за його інформацією, у Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинув чоловік. А у смт Ківшарівка Куп'янського району отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх було госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Загалом протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

++08:25++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області отримали поранення 2 особи, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Зокрема, було поранено двох жителів - у Бахмуті та Воздвиженці, написав Кириленко в Telegram в неділю вранці.

++08.00++

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче перемоги України у війні, але не бажає, щоб Росія була переможена. "Я не думаю, як дехто, що ми повинні прагнути до повної поразки Росії, напасти на неї на її території. Ці спостерігачі насамперед хочуть розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - сказав він в інтерв'ю французьким ЗМІ. Макрон також припустив, що жодна зі сторін конфлікту не отримає визначальної переваги на полі бою. "Я хочу, щоб Україна могла відстоювати свою позицію, але переконаний, що в остаточному підсумку це не закінчиться воєнним шляхом", - вказав президент Франції.

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++07.51++

Вашингтон знову застеріг Пекін від допомоги Росії в її війні проти України, включно з допомогою в уникненні накладених країнами Заходу санкцій. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з членом політбюро ЦК Компартії КНР Ваном Ї, який відповідає за зовнішню політику. "Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії. Я також наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв'язку", - написав Блінкен у Twitter.

++07:17++

Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей, а також понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю.

Основні зусилля війська РФ надалі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області;,Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Також, за даними генштабу, у росіян виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, за даними українських військових, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.

На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців, додають у генштабі ЗСУ. "Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяців та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення - рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони РФ на звернення громадян ніяк не реагує", - йдеться у повідомленні.

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