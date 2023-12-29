Війська РФ з ночі атакують Україну ракетами та дронами

Війська РФ уночі та зранку 29 грудня здійснили серію атак на Україну. Серію "прильотів" зафіксували у Харкові, в Одесі внаслідок падіння уламків збитого дрона спалахнула багатоповерхівка.

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 29 грудня, здійснили серію атак на Україну. Першого удару було завдано близько 22 години з використанням ударних безпілотників, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Під час другої хвилі, здійсненої близько 5 ранку, війська РФ атакували Україну крилатими ракетами. Про третю хвилю атаки крилатими ракетами, випущеними з літаків Ту-95МС, командування Повітряних сил повідомило близько 6:30. На момент публікації новини ракетний удар військ РФ по Україні триває.

В Харкові - серія "прильотів"

Під ракетною атакою військ РФ опинився, зокрема, Харків. Попередньо, місто обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22, повідомив мер міста Ігор Терехов. Наразі, за його словами, відомо про дві серії "прильотів" - під час першої ракетної атаки було зафіксовано вісім, а під час другої - щонайменше чотири, написав він у Telegram.

"Попередньо ("прильоти" - Ред.) по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу", - написав він у Telegram.

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Львів атакували "шахеди"

Попередньо, більше 10 ударних безпілотників атакували Львівщину, повідомив мер Львова Андрій Садовий. "Маємо інформацію про два прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", - написав він у Telegram.

Згодом він уточнив, що зафіксоване загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає.

В Одесі загорілася багатоповерхівка

Близько опівночі внаслідок падіння уламків збитого силами ППО дрона пошкоджень зазнала багатоповерхівка в Одесі, спалахнула пожежа, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що рятувальники оперативвно ліквідували пожежу. Постраждалих немає, мешканцям будинку була надана психологічна допомога.

У Конотопі троє поранених

Під ударом військ РФ опинився і Конотоп на Сумщині. Як повідомила Сумська ОВА, війська РФ завдали, попередньо, ракетного удару по місту. "Внаслідок обстрілу травмовано трьох людей, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля", - йдеться в дописі ОВА в Telegram.

Згодом у ОВА повідомили, що у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили два росыйських ударних дрони типу Shahed.

За попередніми даними, у Києві горить багатоповерхівка - КМВА

Про роботу ППО у Києві також повідомив мер міста Віталій Кличко. В місті вже пролунала серія вибухів. За даними Київської міської військової адміністрації, у Святошинському і Подільському районах міста, попередньо, було зафіксоване падіння уламків. "Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - йдеться в дописі КМВА у Telegram.

Водночас Кличко повідомив, що у Подільському районі міста палає складське приміщення.