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Український військовий поблизу Бахмута, 27 січня 2023 рокуФото: Yan Dobronosov/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Війська РФ вночі обстріляли Харків, є поранений (онлайн)

Дар'я Нинько | Ольга Журавльова
49 хв. тому

За попередніми даними, у Харкові було зафіксовано три влучання зенітних керованих ракет С-300. Один чоловік зазнав поранень, також було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, повідомив очільник Харківської ОВА. Новини дня.

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Війна Росії проти України - новини неділі, 12 лютого.

++08:05++

12 лютого компанія-постачальник "ДТЕК" не застосовуватиме відключення електроенергії у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Як повідомили у компанії, на цей день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. 

"Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", - наголошується в повідомленні компанії в Telegram.

++07:50++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали 12 ракетних ударів по території України, три з них – по цивільній інфраструктурі Харкова. Також російські військові завдали 32 авіаційних ударів, шість з яких – із застосуванням дронів-камікадзе "Shahed-136". Чотири безпілотники були збиті, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Окрім того, за добу війська РФ здійснили більше 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російська армія і далі зосереджує основні зусилля на наступальних діях на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ, йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження російських військових, а також двох удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження військ РФ та зенітно-ракетний комплекс, повідомляється у зведенні.

Окрім того, в генштабі ЗСУ зафіксували, що у Брилівці та Новокиївці на тимчасово окупованій частині Херсонської області представники окупаційної влади намагаються відібрати житло у місцевих жителів. "Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні генштабу.

++07:15++

В ніч на 12 лютого війська РФ обстріляли Харків. За попередньою інформацією, у місті було зафіксовано три влучання зентіних керованих ракет С-300. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів осколкового поранення зазнав 35-річний чоловік, його госпіталізували. Також був пошкоджений один з інфраструктурних об'єктів, повідомив Синєгубов у Telegram.

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