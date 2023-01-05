Війська РФ використають іранські дрони до травня - ISW

Російська армія використає 1750 іранських безпілотників до травня, якщо продовжить використовувати їх в Україні такими ж темпами, підрахували аналітики американського Інституту вивчення війни. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 5 січня.

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Засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що перша група російських ув'язнених, завербованих на війну проти України, завершила піврічний контракт і тепер з них зняті всі судимості, повідомляються російські пропагандистські ЗМІ.

Тим часом, за даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, ПВК "Вагнера" почала рекрутувати в'язнів із виправних колоній Чеченської республіки РФ. "Явище починає набувати масового характеру", - йдеться в повідомленні розвідки та додається, що з двох закладів "мобілізували" понад 50 в'язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами за політичними мотивами.

++10:50++

У Білорусі починається суд над лауреатом Нобелівської премії миру

Сьогодні в Білорусі починається суд над лауреатом Нобелівської премії миру головою правозахисного центру "Вясна" Олесем Біляцьким.

Олесь Біляцький Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance

Біляцького заарештували з двома колегами з "Вясни" у 2021 році. Його звинувачують у фінансуванні антиурядових протестів, а також у контрабанді грошей. Правозахисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі. Четвертий представник "Вясни", який втік з Білорусі, переслідується заочно.

Колеги називають Біляцького та інших фігурантів справи політичним в'язнями. "Вясна" взяла на себе провідну роль у наданні правової та фінансової допомоги сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів, що спалахнули в Білорусі влітку 2020 року та були жорстоко придушені владою.

Нобелівську премію миру 2022 року разом із Біляцьким присудили українському "Центру громадянських свобод" і російській правозахисній організації "Меморіал".

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++10:25++

Внаслідок обстрілів російськими військами Донеччини 4 січня загинули двоє мирних жителів Бахмута, ще троє цивільних в області дістали поранення.

Через атаки РФ у Кураховому постраждало обладнання на інфраструктурному об'єкті та шість приватних будинків. У Часовому Яру зруйнована багатоповерхівка, пошкоджені ще чотири будинки та будівля лікарні. У Соледарі пошкоджена п'ятиповерхівка, повідомляє у ранковому зведенні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++10:00++

Війська РФ використають іранські дрони до травня - ISW

Російські війська використають 1750 іранських безпілотників до травня, якщо продовжать використовувати їх в Україні такими ж темпами, як у вересні-грудні 2022 року, підрахували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Відповідно, вони вважають, що Росія намагатиметься укласти подальші угоди з Іраном про постачання додаткових озброєнь для ураження української критичної інфраструктури.

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++09:33++

Внаслідок обстрілів російською армією території Херсонщини 4 січня троє цивільних дістали поранення різного ступеню тяжкості. За добу армія РФ обстріляла область 41 раз з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон росіяни атакували дев'ять разів, укотре обстрілявши житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++09:06++

Під час проведення робіт з розмінування в Ізюмському районі через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт - 42-річний підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Старший сапер цієї ж групи отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості. Крім того, в районі Балаклії на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний 22-річний чоловік. Його госпіталізували в середньому стані тяжкості, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++08:45++

США можуть надати Україні бронемашин Bradley - Байден

США розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин Bradley, підтвердив журналістам президент Джо Байден.

Bradley Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Гусеничні Bradley призначені для перевезення та підтримки піхоти й розвідників із забезпеченням вогневого прикриття та придушення військ і бронетехніки противника. Основним озброєнням бронемашин є 25-міліметрова автоматична гармата. Також на них можуть встановлюватися протитанкові керовані ракети та зенітні ракетні комплекси.

Скільки саме машин і в які строки може отримати Київ, він не уточнив. Водночас координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі напередодні сказав, що Вашингтон найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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++08:24++

Пізно ввечері 4 січня російська армія вкотре атакувала ракетами околиці Запоріжжя. "В результаті прильоту на об'єкті цивільної інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч. За попередніми даними, одна людина поранена", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++07:56++

У лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення 4 січня під час обстрілу армією РФ Нікополя, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вночі російські солдати тричі накривали місто з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії, спрямувавши щонайменше 30 снарядів. Пошкоджені кілька будинків і господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди не постраждали.

++07:34++

Російські солдати завдали 4 січня трьох ракетних і 13 авіаційних ударів, та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Херсона, Нікополя Дніпропетровської області та міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

ЗСУ відбили за минулу добу російські атаки в районах населених пунктів Стельмахівка та Площанка на Луганщині, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар'їнка та Побєда - на Донеччині.

Українська авіація завдала вчора 20 ударів по районах зосередження окупантів, а також п'яти ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ракетні війська та артилерія вразили три пункти управління, чотири райони зосередження сил і техніки та два склади боєприпасів.

++07:12++

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів

Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів, які підходять до кількох видів гармат, зокрема до самохідної гаубиці M-109, повідомило норвезьке міністерство оборони. Влітку з Осло передали Україні 22 такі гармати.

"Україна потребує оперативної підтримки, і тому ми продовжуємо оцінювати, що можемо пожертвувати з запасів збройних сил. Водночас вивчаємо, що ми можемо придбати безпосередньо у виробника, щоби надати в майбутньому", - заявив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.

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