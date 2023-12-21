Армія РФ вдарила по шахтах у Торецьку: є загиблі і поранені

Війська РФ обстріляли Торецьк на Донеччині. Троє людей загинули, ще шестеро - зазнали поранень, повідомили в ДСНС.

Війська РФ у четвер, 21 грудня, обстріляли місто Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще шестеро - постраждали, навела уточнені дані Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Як повідомили в ДСНС, російські бомби влучили по території двох шахт у місті. На території однієї з шахт було пошкоджено адміністративні будівлі та обладнання, двоє людей загинули, ще троє - зазнали поранень.

На території іншої шахти зазнала руйнувань складська будівля. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло однієї людини. Ще одного чоловіка деблокували і доставили до лікарні.

"На момент удару під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню", - повідомили у ДСНС.

Донецька обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 КК України). У відомстві уточнили, що загинули чоловіки 41, 42, 45 років.

Як зазначив своєю чергою виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, російські війська завдали ударів по вугільних підприємствах у Торецьку чотирма авіабомбами ФАБ-500.