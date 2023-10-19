Війська РФ вдарили по Миколаївщині: двоє людей загинули

Війська РФ увечері завдали удару по Миколаївському району, внаслідок якого загинули двоє людей, ще одна - зазнала поранень. Уночі влучання дрону зафіксували у Сумах.

Російські війська ввечері середи, 18 жовтня, завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївського району, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у Telegram. Внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, ще одна людина - зазнала поранень, уточнили у міністерстві внутрішніх справ України.

Війська РФ поцілили по закладу харчування. Унаслідок удару пошкоджень також зазнали житлові будинки та сільгосппідприємство.

Уночі, 19 жовтня, в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного дрона типу "Shahed-136/131" загорілася покрівля одноповерхової складської будівлі, яка не експлуатується. Ніхто не постраждав, повідомив також Кім.

Окрім того, уночі Миколаїв також зазнав ракетного удару, на території одного з підприємстві зайнялася пожежа складської будівлі, яка не використовується. Вибуховою хвилею також були пошкоджені багатоквартирні будинки. Минулося без постраждалих.

Уночі війська РФ випустили по Україні шість ударних дронів

В ніч на четвер, 19 жовтня, війська РФ з дронів також вдарили по Сумщині, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Влучання зафіксували по об’єкту інфраструктури в Сумах. Наразі подробиць про наслідки атаки немає.

Загалом війська РФ у ніч на 19 жовтня випустили по Україні шість ударних дронів типу “Shahed-136/131”. Три з них знищили сили протиповітряної оборони України, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що в ніч на середу, 18 жовтня, завдали шести ракетних ударів по Запоріжжю, одна з ракет влучила у багатоповерхівку у середмісті. Внаслідок влучання п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро - зазнали поранень.

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