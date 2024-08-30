Війська РФ вдарили по Кураховому з РСЗВ: п'ятеро поранених

Війська РФ вдарили по Кураховому з РСЗВ: п'ятеро поранених30 серпня 2024 р.
Російські війська у п'ятницю, 30 серпня, обстріляли Курахове Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Ураган". "Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю", - повідомив у Teleagram голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень, під завалами зруйнованих будівель можуть бути ще постраждалі, повідомив він. Триває рятувальна операція.
У Сумах зростає кількість постраждалих від атаки РФ
Від початку доби російські війська вже завдали низки ударів по території України. Найбільш руйнівним з них став авіаудар РФ підприємству, що виробляє упаковку для дитячого харчування у Сумах.
На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яку досі приборкують рятувальники. Задіяна спеціальна пожежна техніка, зокрема для проведення висотних робіт і підвозу води, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наразі відомо про двох загиблих і 13 постраждалих внаслідок атаки.
Крім того, вночі війська РФ вдарили ударними дронами типу Shahed по промисловому об'єкту в Полтавській області. Ще одне промислове підприємство зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів Марганецької громади Нікопольського району Дніпропетровської області.
Також зранку російські війська тричі атакували пожежно-рятувальну частину міста Нікополь.