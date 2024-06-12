Удар по Кривому Рогу: 9 загиблих, 29 поранених (оновлено)

Війська РФ у середу, 12 червня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Спочатку повідомлялося, що внаслідок атаки загинули щонайменше вісім людей, 21 людина зазнала поранень, ще четверо - вважаються зниклими безвісти. Такі дані у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Однак згодом у Офісі генерального прокурора України навели оновлені дані: наразі відомо про щонайменше дев'ятьох загиблих. Ще 29 людей зазнали поранень, серед них - п'ятеро дітей.

Війська РФ завдали ракетного удару по житловій забудові міста, уточнив Клименко. Пошуково-рятувальна операція на місці удару ще триває. "Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи", - додав він.

У Офісі генерального прокурора України повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

Президент України Володимир Зеленський у Telegram оприлюднив відео з місця влучання та висловив співчуття родинам і близьким загиблих. "Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО, - наголосив він. - Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх.

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 12 червня вдарили по Україні дронами та ракетами. Зокрема, росіяни випустили 24 "шахеди", чотири крилаті ракети Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М", а також атакували Київ балістичною ракетою "Кинджал".

За повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона (ППО) працювала в шістьох областях: Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій. Загалом, вдалося збити 29 цілей - все, крім ракети "Іскандер".