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Удар по Кривому Рогу: 8 загиблих, понад 20 поранених

Дмитро Шварц
12 червня 2024 р.

Війська РФ завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Щонайменше восьмеро людей загинули, 21 людина - зазнала поранень. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти.

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Наслідки обстрілу Кривого Рога, вересень 2023 року (архівне фото)
Наслідки обстрілу Кривого Рога, вересень 2023 року (архівне фото)Фото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Війська РФ у середу, 12 червня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Наразі відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше вісім людей, ще 21 людина зазнала поранень. Останні дані у Telegram повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Кількість загиблих зросла до восьми. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих - двоє дітей. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти. Ворог завдав ракетного удару по житловій забудові міста сьогодні вдень", - зазначив він.

За словами Клименка, пошукова операція на місці удару ще триває. "Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи", - додав він.

У Офісі генерального прокурора України повідомили про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

Президент України Володимир Зеленський у Telegram оприлюднив відео з місця влучання та висловив співчуття родинам і близьким загиблих. "Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО, - наголосив він. - Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх.

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 12 червня вдарили по Україні дронами та ракетами. Зокрема, росіяни випустили 24 "шахеди", чотири крилаті ракети Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М", а також атакували Київ балістичною ракетою "Кинджал". 

За повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона (ППО) працювала в шістьох областях: Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій. Загалом, вдалося збити 29 цілей - все, крім ракети "Іскандер"

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