РФ вдарила по Харкову: четверо загиблих, зайнялася пожежа

Війська РФ вдарили по одному з районів Харкова. На місці влучання зайнялася велика пожежа, відомо про чотирьох загиблих і сімох поранених. Під завалами можуть перебувати люди, повідомили представники місцевої влади.

Війська РФ у середу, 20 березня, завдали чергового ракетного удару по одному з районів Харкова. Внаслідок влучання пошкоджень зазнала восьмиповерхова будівля і виробничий цех у Холодногірському районі міста, є загиблі й постраждалі.

"За оновленою інформацією, кількість постраждалих збільшилася до семи осіб. Шістьох людей госпіталізували, один відмовився від госпіталізації. Також наразі відомо про чотирьох загиблих. Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції Харківської області, - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. "Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції", - написав він у Facebook.

Серед поранених - працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. На місці влучання триває рятувальна операція та гасіння пожежі. "На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою", - додав Болвінов.

Мер міста Ігор Терехов також вказував, що на місці влучання зайнялася велика пожежа.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомляв, що під завалами на місці влучання можуть бути люди. Також він попередив, що війська РФ можуть завдати повторних ударів та закликав мешканців міста перебувати у укриттях.

Повітряна тривога у Харківські області була оголошена о 12:14 і на момент публікації новини ще триває.

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