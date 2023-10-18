Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині: загинула жінка

Російські війська вдарили по Обухівці на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула жінка, поранень зазнали чоловік та троє жінок.

Війська РФ зранку у середу, 18 жовтня, завдали ракетного удару по селищу Обухівка на Дніпропетровщині. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинула 31-річна жінка. Ще четверо людей зазнали поранень - 35-річний чоловік та троє жінок: 56, 65 і 75 років. Трьох поранених ушпиталили у стані стані середньої тяжкості, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у дописі в Telegram.

Як уточнили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок удару були зруйновані будинок та господарча споруда. Ще 21 приватний будинок, 11 господарчих споруд, автомобіль та газопровід низького тиску були пошкоджені.

Роботи з ліквідації наслідків ракетного удару військ РФ тривають.

В ніч на 18 жовтня війська РФ також атакували Херсонщину. У Новобериславі внаслідок влучання керованої авіабомби загинув 63-річний чоловік, у Благовіщенському важких поранень зазнала літня жінка.

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