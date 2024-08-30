Удар РФ по будинку у Харкові: є жертви, десятки поранених

Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівку і дитячий майданчик у Харкові. Внаслідок удару по будинку загинули щонайменше троє людей, ще 28 - поранені. На майданчику загинула дівчинка.

Російські війська у п'ятницю, 30 серпня, вдарили керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову. В Індустріальному районі бомба поцілила у 12-поверховий житловий будинок, частково зруйнувавши його, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці зайнялася пожежа.

Ще один удар, за даними Терехова, прийшовся по Немишлянському району міста. Російські війська поцілили у дитячий майданчик, загинула 14-річна дівчинка, повідомив Терехов.

Загалом станом на 16:30 місцева влада повідомила про чотирьох загиблих внаслідок атаки військ РФ. Ще щонайменше 28 людей зазнали поранень, серед них теж є діти, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Рятувальна операція у Харкові триває.

Читайте також: РФ ударила по заводу упаковки дитячого харчування: є жертви та поранені

Зеленський: Немає раціональних причин обмежувати Україну в захисті

Коментуючи удар військ РФ по Харкову, президент Володимир Зеленський наголосив, що трагедії не сталося б, якби Сили оборони України мали "здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується".

"Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості", - наголосив він.

Зеленський додав, що також потрібне виконання домовленостей щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони.