  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар РФ по будинку у Харкові: є жертви, десятки поранених

Степан Смишляєв
30 серпня 2024 р.

Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівку і дитячий майданчик у Харкові. Внаслідок удару по будинку загинули щонайменше троє людей, ще 28 - поранені. На майданчику загинула дівчинка.

https://p.dw.com/p/4k6vs
Наслідки удару РФ по Харкову (архівне фото)
Рятувальна операція у Харкові триває (фото з архіву)Фото: Anadolu/picture alliance

Російські війська у п'ятницю, 30 серпня, вдарили керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову. В Індустріальному районі бомба поцілила у 12-поверховий житловий будинок, частково зруйнувавши його, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці зайнялася пожежа.

Ще один удар, за даними Терехова, прийшовся по Немишлянському району міста. Російські війська поцілили у дитячий майданчик, загинула 14-річна дівчинка, повідомив Терехов. 

Загалом станом на 16:30 місцева влада повідомила про чотирьох загиблих внаслідок атаки військ РФ. Ще щонайменше 28 людей зазнали поранень, серед них теж є діти, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Рятувальна операція у Харкові триває.

 

Читайте також: РФ ударила по заводу упаковки дитячого харчування: є жертви та поранені

Зеленський: Немає раціональних причин обмежувати Україну в захисті

Коментуючи удар військ РФ по Харкову, президент Володимир Зеленський наголосив, що трагедії не сталося б, якби Сили оборони України мали "здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується".

"Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості", - наголосив він.

Зеленський додав, що також потрібне виконання домовленостей щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки ракетного удару військ РФ по Харкову, травень 2024 року

Удар "Іскандером" по Харкову: 8 поранених, серед них - немовля

Удар "Іскандером" по Харкову: 8 поранених, серед них - немовля

Внаслідок удару балістичною ракетою, якого війська РФ завдали по Харкову зранку, пошкоджень зазнали будівлі та поліклініка, а також щонайменше 25 автомобілів.
Конфлікти6 серпня 2024 р.
Наслідки удару РФ по Донеччині (архівне фото)

Війська РФ вдарили по Кураховому з РСЗВ: п'ятеро поранених, під завалами можуть бути люди

Війська РФ вдарили по Кураховому з РСЗВ: п'ятеро поранених, під завалами можуть бути люди

Війська РФ влучили у житлову триповерхівку у Кураховому на Донеччині. Відомо вже про п'ятьох постраждалих, під завалами можуть бути люди.
Конфлікти30 серпня 2024 р.
Пожежники в Днпірі

РФ зранку тричі атакувала пожежно-рятувальну частину Нікополя

РФ зранку тричі атакувала пожежно-рятувальну частину Нікополя

Зранку 30 серпня російські війська тричі завдали ударів по пожежно-рятувальній частині Нікополя Дніпропетровської області.
Конфлікти30 серпня 2024 р.
Більше публікацій