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Удар РФ по Харкову: є жертви, десятки поранених (оновлено)

Степан Смишляєв | Дар'я Нинько
30 серпня 2024 р.

Війська РФ поцілили авіабомбами у багатоповерхівку і дитячий майданчик у Харкові. Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих та 47 поранених.

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Війська РФ скинули КАБ на 12-поверхівку у Харкові, 30 сеорпня 2024 року
Місцева влада попередила про ризик руйнування пошкодженого будинкуФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Російські війська у п'ятницю, 30 серпня, вдарили керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову. В Індустріальному районі бомба поцілила у 12-поверховий житловий будинок, частково зруйнувавши його, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці зайнялася пожежа.

Ще один удар, за даними Терехова, прийшовся по Немишлянському району міста. Російські війська поцілили у дитячий майданчик, загинула 14-річна дівчинка, повідомив Терехов. 

Наслідки удару, якого війська РФ завдали керованими авіабомбами по Харкову, 30 серпня 2024 року
Війська РФ скинули КАБ на 12-поверховий будинок, є жертвиФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що війська РФ здійснили п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області з використанням УМПБ Д-30. Загалом у Харкові зафіксували п'ять влучань.

Війська РФ вдарили по Харкову керованими авіабомбами
Загалом у Харкові зафіксували п'ять влучань російських КАБівФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Станом на 16:30 місцева влада повідомила про чотирьох загиблих внаслідок атаки військ РФ. Ще щонайменше 28 людей зазнали поранень, серед них теж є діти, повідомив Синєгубов.

Втім вже за годину Синєгубов повідомив, що кількість загиблих зросла до п'ятьох, а постраждалих - до 47. "20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі, - розповів він. -  На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди - щонайменше одна жінка".  Є ризик руйнування пошкодженого будинку, додав він. 

Станом на 19:30 було відомо вже про шістьох загиблих. Рятувальна операція у Харкові триває.

Війська РФ 30 сеорпня вдарили по Харкову керованими авіабомбами
Рятувальна операція у Харкові триваєФото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

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Зеленський: Немає раціональних причин обмежувати Україну в захисті

Коментуючи удар військ РФ по Харкову, президент Володимир Зеленський наголосив, що трагедії не сталося б, якби Сили оборони України мали "здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується".

"Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості", - наголосив він.

Зеленський додав, що також потрібне виконання домовленостей щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

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