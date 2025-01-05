Війська РФ вдарили КАБами по Чернігівщині: 9 постраждалих

Війська РФ вдарили по житловому кварталу в Семенівці, що на Чернігівщині, чотирма авіабомбами. Поранені дев'ятеро людей, зокрема діти. Тим часом у Свесі на Сумщині завершилися рятувальні роботи.

Російські війська увечері 4 січня скинули чотири керовані авіабомби (КАБ) на місто Семенівка на Чернігівщині, розташоване неподалік кордону з РФ. За оновленими даними, внаслідок удару поранень зазнали дев'ятеро людей, з них двоє дітей - восьми та 13 років. Всіх госпіталізували до лікарні у сусідній громаді, одного постраждалого транспортували до обласного медзакладу, повідомив зранку у неділю, 5 січня, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

За його словами, війська РФ цілили у центральну частину міста - по житловому масиву. "Пошкодження значні - адмінбудівлі, місцева лікарня (вчергове), два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних, обʼєкти інфраструктури. На місці працювали всі відповідні служби. Сьогодні проводяться роботи з консервації пошкоджень там, де руйнування не критичні. Насамперед - житло", - написав Чаус у Telegram.

Через атаку з Семенівки евакуювали 24 пацієнтів місцевого територіального центру. Літніх людей перевезли до відповідної установи у Чернігів, додав очільник ОВА.

Число поранених у Сумщині зросло

Між тим, аварійно-рятувальні роботи завершили на Сумщині - на місці удару КАБами по житловому сектору селища Свеса Шосткинського району. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС), людей під завалами п'ятиповерхівки не виявлено. Поранень зазнали десятеро людей, зокрема двоє дітей.

Внаслідок атаки у будинку зруйновано 15 квартир, вибуховою хвилею пошкоджено близько 900 вікон в чотирьох п’ятиповерхівках. Також руйнувань зазнав приватний будинок, вікна пошкоджені ще в сімох.

На місці події працювали 46 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС. Нині рятувальники проводять розбір завалів зруйнованого під'їзду та допомагають людям з евакуацією майна.

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