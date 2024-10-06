Війська РФ вдарили дроном по Куп'янську - двоє поранених

Російські військові за допомогою FPV-дрона атакували місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого було поранено двох чоловіків.

Російські військові за допомогою FPV-дрона атакували місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого було поранено двох чоловіків. Про це у неділю, 6 жовтня, повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області.

"Вранці 6 жовтня військові Росії баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон вдарили поряд із автобусною зупинкою. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль Opel Vectra. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що РФ в ніч на 6 жовтня атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою "Іскандер-К", авіаційною ракетою Х-59/69 та 87 дронами типу "Shahed". За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в Одеській області від нічних ударів "шахедами" постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі, спалахнули пожежі. Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.

У суботу, 5 жовтня, російська армія обстріляла село Мала Токмачка у Пологівському районі Запорізької області, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків.