РФ вдарила авіабомбами по Купʼянську: є жертви (оновлено)

Російські війська поцілили по серемістю Куп'янська авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро - зазнали поранень. Зруйновані житлові будинки, приміщення кафе, церква.

Війська РФ у середу, 28 лютого, завдали удару по середмістю Куп'янська на Харківщині авіабомбами. Внаслідок удару чого загинули двоє людей, ще п'ятеро - зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Станом на зараз (15:30 - Ред.) відомо, що внаслідок обстрілу авіабомбами ФАБ-500 загалом пʼятеро поранених та двоє загиблих. Загиблі - 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік, деталі встановлюються. Поранені - три жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога", - написав він.

За його словами, на місці удару тривають пошукові роботи. Окрім того, руйнувань зазнали житлові будинки, приміщення кафе та церква, повідомив Синєгубов.

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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що внаслідок удару у зруйнованому приватному житловому будинку зайнялася пожежа на площі 70 квадратних метрів. Вогонь уже ліквідували. Всього до ліквідації наслідків удару залучались чотири одиниці техніки та 22 рятувальника ДСНС.

Разом з профільними службами, на місці влучань працюють правоохоронці та прокурори. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України), повідомили у Офісі генерального прокурора України.

Ще двоє людей стали жертвами удару КАБами по Куп'янщині

Згодом Синєгубов повідомив, що близько 17:00 війська РФ завдали ще одного удару - поцілили керованими авіабомбами по селищу Великий Бурлук у Купʼянському районі.

"Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули - чоловік та шестирічна дівчинка. Матір дитини у важкому стані", - написав він у Telegram.

На місцях влучань працюють обласна адміністрація та екстрені служби, додав він.

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