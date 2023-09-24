Війська РФ вчергове обстріляли Херсон і область: є жертви

Війська РФ вкотре здійснили обстріли Херсона і області. Внаслідок атак на Херсонщині загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень. Ще четверо людей зазнали травм внаслідок обстрілу середмістя Херсона.

Війська РФ у неділю, 24 вересня, завдали чергових ударів по Херсону і області. Внаслідок авіаудару по Бериславу загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень - 48-річний чоловік та 60-річна жінка, а також поліцейський 1990 року народження. У місті руйнувань зазнали приватні будинки, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. Також внаслідок авіаудару, якого війська РФ завдали по селу Львове на Херсонщині, загинув 67-річний чоловік, повідомив він у Telegram.

Удар військ РФ по Херсону прийшовся на його середмістя, поранень зазнали четверо людей, також повідомив Прокудін. "Люди, які просто йшли до магазину, зараз - у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще двоє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно", - написав він.

У Telegram очільник Херсонської ОВА показав відео з наслідками чергової атаки російських сил – на кадрах видно понівечені будівлі, вибиті вікна, повалені дахи, асфальт, усіяний склом та уламками.

Внаслідок цього обстрілу у Херсоні було пошкоджено приватні будинки, квартири та дитячий садок, уточнює пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За фактом чергових обстрілів прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни. "Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки чергових воєнних злочинів держави-агресора", - наголошується в дописі ОГПУ в Telegram.

Напередодні, 23 вересня, війська РФ також обстріляли Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

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