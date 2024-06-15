Війська РФ вчергове обстріляли Донеччину: є жертви, поранені

Російські війська у суботу, 15 червня, завдали удару по селу Улакли Волноваської громади Донеччини, внаслідок якого загинули троє цивільних, ще п'ятеро - зазнали поранень. Як повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України, за попередніми оцінками, російські війська застосували під час удару реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Смерч" із касетними боєприпасами.

"Внаслідок атаки на місці загинули чоловік та жінка. Ще одна мешканка від тілесних ушкоджень, несумісних із життям, померла під час транспортування до медзакладу", - повідомили в відомстві. Поранень різного ступеня тяжкості зазнали ще п’ятеро людей. Потерпілих доставили до лікарні та надали їм кваліфіковану медичну допомогу, додали в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що в селі пошкоджено декілька домоволодінь та автомобілів. Слідчі Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, йдеться в повідомленні.

В Донецькій ОВА закликала населення евакуюватися

Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін уточнив, що загиблі - дві жінки віком 39 і 32 років та чоловік 30 років. "Пошкоджені дві адмінбудівлі, приватний будинок, крамниця і вісім автомобілів", - повідомив посадовець у соцмережі Facebook.

На тлі цього він закликав мирних мешканців області евакуюватися.

Зранку 15 червня Філашкін повідомив, що загалом за добу війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. "З лінії фронту евакуйовано 185 людей, зокрема - 43 дитини", - написав чиновник.

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