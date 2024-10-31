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Війська РФ атакували ракетами міст через Дністровський лиман

Анастасія Шепелева
31 жовтня 2024 р.

Ракетного удару військ РФ уночі також зазнав Краматорськ. Окрім того, російські сили вчергове атакували Україну десятками ударних дронів.

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Військові ППО шукають дрони РФ в небі над Києвом, вересень 2024 року
Військові ППО шукають дрони РФ в небі над Києвом (архівне фото)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Російські війська в ніч на четвер, 31 жовтня, запустили для удару по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, атаки зазнав міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині.

Також війська РФ завдали удару по Краматорську двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також випустили 43 ударні дрони типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях, повідомили у ПС ЗСУ.

На Одещині увечері силам ППО вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Станом на 8 ранку в ПС ЗСУ підтвердили, що також були збиті 17 російських дронів. 23 безпілотники були локаційно втрачені, ще три - вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.

У жовтні війська РФ атакували Київ 20 разів

Всі ударні дрони, які були спрямовані на Київ, були знешкоджені. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

За даними очільника КМВА Сергія Попка, у Подільському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Також були пошкоджені вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі. Попередньо, пошкодженгь також зазнала високовольтна лінія електропередач. Минулося без постраждалих, повідомив він.

"Якщо підбивати підсумки жовтня, то в плані повітряних атак ворога для Києва цей місяць був напруженим. 20-ть повноцінних ударів дронами з повітря. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день", - наголосив Попко.

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