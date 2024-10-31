Війська РФ атакували ракетами міст через Дністровський лиман

Російські війська в ніч на четвер, 31 жовтня, запустили для удару по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, атаки зазнав міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині.

Також війська РФ завдали удару по Краматорську двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також випустили 43 ударні дрони типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях, повідомили у ПС ЗСУ.

На Одещині увечері силам ППО вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Станом на 8 ранку в ПС ЗСУ підтвердили, що також були збиті 17 російських дронів. 23 безпілотники були локаційно втрачені, ще три - вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.

У жовтні війська РФ атакували Київ 20 разів

Всі ударні дрони, які були спрямовані на Київ, були знешкоджені. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала дві з половиною години, повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

За даними очільника КМВА Сергія Попка, у Подільському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на відкритій місцевості, яка була оперативно ліквідована. Також були пошкоджені вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі. Попередньо, пошкодженгь також зазнала високовольтна лінія електропередач. Минулося без постраждалих, повідомив він.

"Якщо підбивати підсумки жовтня, то в плані повітряних атак ворога для Києва цей місяць був напруженим. 20-ть повноцінних ударів дронами з повітря. За 31 день лише одного-єдиного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, кияни чули сирени в середньому двічі на день", - наголосив Попко.

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