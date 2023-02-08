Війська РФ вночі завдали удару по Харкову (оновлюється)

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано шість "прильотів", зокрема - удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 8 лютого.

++09:50++

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України, про яку він сказав у зверненні до Конгресу, та за лідерство у допомозі у протидії російській повномасштабній агресії.

"Високо цінуємо і вдячні за лідерство США у допомозі Україні, за солідарність усього американського народу. Наші цінності – єдині, наша спільна мета – перемога. Україна вільно обирає своє майбутнє. Так є. І так буде!", - написав він у Twitter.

++09:30++

Президент США Джо Байден, виступаючи зі щорічним посланням до Конгресу "Про становище країни", запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у її протистоянні повномасштабній агресії Росії. "Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - заявив Байден, звертаючись до посолки України у США Оксани Маркарової, яка була присутня на виступі.

Він наголосив, що широкомасштабне вторгнення РФ в Україну стало випробуванням для США і всього світу, перевіркою того, чи готові вони відстоювати демократію, суверенітет і "право людей жити вільними від тиранії".

"Разом ми зробили те, що Америка завжди робить якнайкраще. Ми вели. Ми об’єднали НАТО і побудували глобальну коаліцію. Ми протистояли агресії (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна. Ми стояли з українським народом", - зазначив президент США.

++08:35++

За уточненою інформацією, під час обстрілу Харкова військами РФ в ніч на 8 лютого чорити ракети - попередньо С-300 - влучили у об'єкт цивільної промисловості. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває", - написав він у Telegram.

Також протягом доби війська РФ обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів, повідомив він. "У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула", - повідомив Синєгубов.

Внаслідок обстрілу повторних пошкоджень зазнала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", який віз пацієнта, люди не постраждали.

У Куп'янську внаслідок обстрілів було зруйновано шість та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі, повідомив Синєгубов.

++08:15++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Йшлося про нову військову допомогу Україні, санкції проти Росії та підготовку "важливих заходів у контексті наближення роковин повномасштабного вторгнення РФ", повідомив Кулеба у Twitter.

"Росія грубо помиляється, якщо думає, що хтось втомиться боротися зі злом, яке вона несе", - написав він.

Блінкен, своєю чергою, зазначив, що сторони обговорили постійну потужну підтримку України з боку США. "Сполучені Штати продовжуватимуть цю підтримку стільки, скільки буде потрібно", - написав він у Twitter.

Про 10-й пакет санкцій ЄС проти РФ та кроки щодо створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України Кулеба поговорив з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. "Російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності", - написав Кулеба у Twitter.

++08:00++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, і далі зосереджують основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледару. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Водночас, як наголошують у генштабі, російські сили зазнають значних втрат, особливо серед особового складу.

Окрім того, протягом доби війська РФ завдали восьми ракетних ударів, п’ять з яких – по цивільній інфраструктурі Харкова, та 21 авіаційний удар по території України. Також – здійснили 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільної інфраструктури Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджені житлові будинки, зазначають у генштабі, наголошуючи, що загроза подальших авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження російських військових і техніки, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів, йдеться у повідомленні.

Окрім того, українські військові знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та два БПЛА типу “Орлан”. Артилерійські та ракетні підрозділи уразили два пункти управління військ РФ, сім районів зосередження військових та склад боєприпасів, повідомили у генштабі ЗСУ.

++07:15++

В ніч на середу, 8 лютого, війська РФ завдали ракетного удару по Харкову, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання ворожих ракет зафіксоване у центральній частині Харкова. Попередньо С-300, від шести до 10 ракет", - написав він у Telegram.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, було зафіксовано шість "прильотів", зокрема - удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста. На місці одного з них сталася пожежа. Ще одне влучання було зафіксоване на території центрального парку міста, повідомив він.

Наразі інформації про постраждалих немає.