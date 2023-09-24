Війська РФ скинули на Херсон авіабомби: постраждала жінка

Війська РФ скинули на Херсон дві керовані авіабомби, поціливши у і підприємство. Поранень зазнала жінка. До шести зросла і кількість постраждалих внаслідок попереднії обстрілів міста.

Війська РФ у неділю, 24 вересня, скинули на Херсон дві авіаційні бомби, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. За його даними, одна з бомб поцілила по промзоні в Дніпровському районі міста, інша - по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

"Унаслідок скидання КАБ (керованої авіаційної бомби. - Ред.) на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Пораненнь зазнала жінка-охоронець 49 років, яка перебувала на території. У неї легкі ушкодження. Допомогу надано на місці", - уточнив згодом Прокудін у Telegram.

Окрім того, зросла і кількість поранених внаслідок обстрілів Херсона, які раніше сьогодні здійснили війська РФ. Станом на 18:00 веxора було відомо про те, що постраждали шестеро людей, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

Нагадаємо, що вранці також повідомлялось, що російські війська завдали чергових ударів і по Херсонській області. Внаслідок авіаудару по Бериславу загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень - 48-річний чоловік та 60-річна жінка, а також поліцейський 1990 року народження. Також внаслідок авіаудару, якого війська РФ завдали по селу Львове на Херсонщині, загинув 67-річний чоловік, повідомив він у Telegram.

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Кількість постраждалих у Кременчуку зросла

До 55 людей зросла і кількість постраждалих внаслідок удару військ РФ по Кременчуку 22 вересня. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка", - написав Лунін у Telegram.