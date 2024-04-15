Війська РФ скинули КАБ на заклад освіти на Харківщині

Двоє людей загинули, ще четверо - зазнали поранень внаслідок удару, якого війська РФ завдали керованою авіабомбою по закладу освіти в селі Лук'янці у Харківські області.

війська РФ у понеділок, 15 квітня, завдали удару керованою авіабомбою (КАБ) по закладу освіти у селі Лук'янці Харківської області. Внаслідок удару двоє цивільних чоловіків 63 та 65 років загинули на місці, ще чотири людини зазнали поранень. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Сьогодні о другій годині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою село Лук'янці Липецької громади Харківського району, - написав він у Telegram, - Влучання було в заклад освіти".

Як учточнив Синєгубов, серед поранених - дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Усіх постраждалих госпіталізовали до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

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У березні війська РФ застосували проти України понад 3 тисячі КАБ

Нагадаємо, російська армія в четвер, 11 квітня, завдала удару керованими авіабомбами по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) міста Суми. Також війська РФ неодноразово атакували КАБами Харків.

Протягом березня війська РФ застосували для ударів по території України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу Shahed і понад три тисячі керованих авіабомб, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, "особливо жорстоко" російські війська бʼють по прифронтових територіях та прикордонних громадах.