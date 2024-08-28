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Війська РФ скинули авіабомбу на Куп'янськ: 14 постраждалих

Степан Смишляєв
28 серпня 2024 р.

Внаслідок удару військ РФ по центру Куп'янська постраждали 14 людей, серед них - троє поліцейських. Зеленський повідомив, що є жертви.

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Наслідки ударів військ РФ по Куп'янську (архівне фото)
Внаслідок удару військ РФ авіабомбою по центру Куп'янська постраждали 14 людей (фото з архіву)Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Щонайменше 14 людей постраждали внаслідок удару, якого російські війська завдали у середу, 28 серпня, фугасною авіабомбою (ФАБ) по Куп'янську, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед постраждалих - троє поліцейських.

Як зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, війська РФ вдарили по центральній частині міста і спричинили численні руйнування.

Внасоідок удару постраждали житлові будинки, приміщення суду, готель, автомобілі, магазини, інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина перша статті 438 Кримінального кодексу України).

Тим часом президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що внаслідок цього удару є загиблі. Однак детальнішої інформації наразі він не навів.

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