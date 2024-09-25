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Війська РФ скинули бомби на Краматорськ: є жертви й поранені

Валерій Сааков
25 вересня 2024 р.

Унаслідок влучання кількох авіабомб у Краматорську загинули двоє й постраждали ще щонайменше 15 людей. Серед поранених - діти.

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Наслідки російського удару по Краматорську, серпень 2024 року
Наслідки російського удару по Краматорську (архівне фото)Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Російські війська атакували в середу, 25 вересня, центральну частину міста Краматорськ на Донеччині кількома авіабомбами, поціливши у житлову забудову. Унаслідок влучання бомб у цивільні об'єкти загинули двоє людей, повідомили в Офісі генерального прокурора України (ОГПУ). "Ще 15 громадян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Зокрема, травмовано трьох неповнолітніх", - повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. Постраждалим надається медична допомога, уточнили в ОГПУ.

"Остаточна кількість постраждалих встановлюється. У багатоквартирних житлових будинках потрощені вікна, двері, зруйновані балкони. Також пошкоджені магазини, автомобілі", - йшлося вповідомленніОГПУ.

Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що кількість поранених внаслідок удару станом на 18:30 сягнула 19 людей. В дописі раніше він зазначив, що цей удар ще раз унаочнює той факт, що "абсолютно безпечних місць на Донеччині не залишилось" і закликав цивільне населення евакуюватися.

Філашкін також уточнив, що авіабомб, котрими війська РФ атакували Краматорськ, за попередніми даними, було дві. За даними прокуратури, війська РФ, імовірно, використали фугасні авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування й корекції.

Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 КК України).

Росіяни значно збільшили дальність КАБів для ударів по Україні

Нагадаємо, останнім часом почастішали удари російським КАБів на значно більшу глибину української території, ніж це було раніше. Приміром, у зоні досяжності російських КАБів опинилося Запоріжжя, чого раніше не було. 

Українські військові аналітики пояснювали це застосуванням збільшених універсальних модулів планування й корекції, а також використанням авіабомб з покращеною аеродинамікою.

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