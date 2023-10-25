Війська РФ симулювали масований ядерний удар

Під час навчань сил ядерного стримування РФ запускали міжконтинентальні балістичні ракети, а також крилаті ракети повітряного базування. Зокрема, тренували масований ядерний удар у відповідь, кажуть у Москві.

Стратегічні сили ядерного стримування Росії провели масштабні навчання, в рамках яких відбувалися пуски балістичних і крилатих ракет, що можуть бути оснащені ядерної боєголовкою. Як повідомило в середу, 25 жовтня, міноборони РФ, під час навчань космодрому Плесецьк виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Ярс", що вразила ціль на полігоні "Кура" на Камчатці.

Так само з акваторії Баренцевого моря з атомного підводного ракетного крейсера стратегічного призначення "Тула" виконано пуск балістичної ракети "Синева". Крім того, до навчань долучалися літаки стратегічної авіації Ту-95МС, які провели пуски крилатих ракет повітряного базування, додали в міноборони РФ.

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За даними російського оборонного відомства, на навчаннях, зокрема, відпрацьовували "завдавання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника", цитує агенція "Інтерфакс".

Росія денонсує Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Раніше цього дня Рада Федерації РФ одноголосно схвалила денонсацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). Цей законопроєкт, схвалений того тижня Держдумою, підтримали всі 156 членів верхньої палати російського парламенту, які були присутні на засіданні.

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У Москві свій крок пояснюють тим, що Росія ратифікувала документ, а США та Китай не зробили цього.

Світова спільнота неодноразово вказувала на почастішання ядерних погроз з боку російського керівництва та державної пропаганди.