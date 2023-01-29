Сили РФ продовжують наступ на трьох напрямках - генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ще на чотирьох - обороняються, повідомляє генштаб ЗСУ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 29 січня.

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Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Улюблені види спорту в Росії: стрільба по житлових кварталах, метання ракет і дайвінг крейсера "Москва". Такому не місце в цивілізованому світі. Російські спортсмени не можуть брати участь в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров'ю українців", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 25 січня МОК опублікував заяву, у якій закликав дозволити брати участь у спортивних змаганнях окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися всіх антидопінгових правил.

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Протягом минулої доби війська РФ завдали одного ракетного і 32 авіаційних ударів та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону", - йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження військових РФ. Ракетні та артилерійські підрозділи уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби, повідомляється у зведенні.

Окрім того, у генштабі зазначають, що сили РФ і далі зазнають значних втрат. Зокрема, в 15-ту міську багатопрофільну лікарню Ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців ПВК “Вагнер”.