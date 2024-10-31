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Удар по багатоповерхівці у Харкові: 2 загиблих, 34 поранених

Дар'я Нинько
31 жовтня 2024 р.

Війська РФ поцілили керованою авіабомбою по житловій дев'ятиповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один з під'їздів будинку. Наразі відомо про одного загиблого і щонайменше 34 поранених.

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Наслідки удару військ РФ по Харкову, 30 жовтня 2024 року
Війська РФ поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці у ХарковіФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Війська РФ пізно увечері у середу, 30 жовтня, поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один під'їзд будинку, повідомив очільник Харківськой обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За останніми даними, двоє людей загинули та ще щонайменше 34 - зазнали поранень внаслідок удару.

Серед загиблих внаслідок цього удару - 12-річний хлопчик. Як розповів Синєгубов, рятувальники деблокували його з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більш як півгодини проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Згодом з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіла. Попередньо, особу загиблої вже ідентифікували, повідомив Синєгубов.

Ще одна дитина - 15-річний хлопчик - перебуває під завалами, повідомив зранку Синєгубов. 

Наслідки удару військ РФ по Харкову, 30 жовтня 2024 року
Аварійно-рятувальні роботи у будинку триваютьФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Внаслідок удару руйнувань зазнав під’їзд дев'ятиповерхового будинку з п'ятого по перший поверхи, у будинку зайнялася пожежа.

Під завалами зруйнованого під'їзду, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

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