Удар по багатоповерхівці у Харкові: 2 загиблих, 34 поранених

Удар по багатоповерхівці у Харкові: 2 загиблих, 34 поранених31 жовтня 2024 р.
Війська РФ пізно увечері у середу, 30 жовтня, поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один під'їзд будинку, повідомив очільник Харківськой обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За останніми даними, двоє людей загинули та ще щонайменше 34 - зазнали поранень внаслідок удару.
Серед загиблих внаслідок цього удару - 12-річний хлопчик. Як розповів Синєгубов, рятувальники деблокували його з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більш як півгодини проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.
Згодом з-під завалів рятувальники деблокували фрагменти тіла. Попередньо, особу загиблої вже ідентифікували, повідомив Синєгубов.
Ще одна дитина - 15-річний хлопчик - перебуває під завалами, повідомив зранку Синєгубов.
Внаслідок удару руйнувань зазнав під’їзд дев'ятиповерхового будинку з п'ятого по перший поверхи, у будинку зайнялася пожежа.
Під завалами зруйнованого під'їзду, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
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