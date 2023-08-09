Удар РФ по Запоріжжю: троє загиблих, є поранені (оновлено)

Щонайменше троє людей загинули, ще семеро - зазнали поранень внаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю. Удар прийшовся на об'єкти цивільної інфраструктури, триває рятувальна операція.

5 хв. тому 5 хв. тому

5 хв. тому 5 хв. тому

Війська РФ у середу, 9 серпня, завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. За оновленою інформацією, три людини загинули, ще семеро - зазнали поранень, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Ракетний удар прийшовся по цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, зруйновано церкву та торговельні точки у Шевченківському районі Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

За попередньою інформацією, у пʼяти багатоповерхових будинках та у трьох закладах освіти внаслідок удару вибиті вікна. Для ліквідації наслідків задіяні всі міські служби, повідомив Куртєв.

На відео, яке оприлюднив раніше президент України Володимир Зеленський у Telegram, видно кілька точок, де зайнялася пожежа. Палає, зокрема, і будівля на території церкви.

Наразі на місці влучання триває рятувальна операція. "Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій - завдяки нашим героїчним воїнам", - написав Зеленський у Telegram.

Повітряна тривога у Запоріжжі, під час якої війська РФ завдали цього удару, тривала з 19:36 по 20:17.