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Удар РФ по Запоріжжю: двоє загиблих, є поранені (оновлено)

Дар'я Нинько
2 год. тому

Двоє людей загинули, ще семеро - зазнали поранень внаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю. Одну людину, яку спочатку вважали загиблою, медикам вдалося реанімувати.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Запоріжжю
Наслідки ракетного удару військ РФ по ЗапоріжжюФото: Zaporizhzhia administration PO/AP/dpa/picture alliance

Війська РФ у середу, 9 серпня, завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. За оновленою інформацією, дві людини загинули, ще семеро - зазнали поранень. Одну людину, яку спершу оголосили загиблою, медикам вдалося реанімувати, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції. Рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі. Поліція провела поквартирний обхід житлових будинків. Загиблих чи травмованих не виявили. Постраждали люди, які під час "прильоту" перебували на вулиці", - написав він.

Ракетний удар військ РФ прийшовся по цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, зруйновано церкву та торговельні точки у Шевченківському районі Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

За попередньою інформацією, у пʼяти багатоповерхових будинках та у трьох закладах освіти внаслідок удару вибиті вікна. Для ліквідації наслідків задіяні всі міські служби, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

На відео, яке оприлюднив раніше президент України Володимир Зеленський у Telegram, видно кілька точок, де зайнялася пожежа. Палає, зокрема, і будівля на території церкви. 

Наразі на місці влучання триває рятувальна операція. "Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій - завдяки нашим героїчним воїнам", - написав Зеленський у Telegram.

Повітряна тривога у Запоріжжі, під час якої війська РФ завдали цього удару, тривала з 19:36 по 20:17.

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