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Війська РФ поцілили "мопедами" у будівлі в Харкові

Євгенія Наконечна
10 год. тому

Під час чергової нічної атаки російські окупанти випустили в напрямку Харкова 6-7 дронів типу Shahed. Хоч деякі БпЛА було знищено на підльоті, однак у місті є руйнування цивільної інфраструктури й один постраждалий.

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Результати російської атаки на Харків 31 липня 2023
Результати російської атаки на Харків 31 липня 2023Фото: Sergey Bobok/AFP

В ніч проти 1 серпня російський безпілотник влучив у будівлю професійно-технічного училища в Харкові. Внаслідок влучання розпочалась пожежа. За попередніми даними, людей у будівлі не було, повідомляє "Укрінформ".

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В поліції наголошують, що будівля училища - цивільна інфраструктура міста, в якому не було військових. "Б'ють хаотично по місту, по об’єктах, які можуть дістати. Цивільні, не цивільні, інфраструктура, об'єкти енергетики - все, куди можуть влучити", - сказав очільник поліції регіону Володимир Тимошко в коментарі "Суспільне".

За його словами, було близько шести-семи безпілотників Shahed: частково їх знищила ППО, частково - влучили у цивільні об'єкти у місті, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури. "Попередньо, є один постраждалий. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень можна буде назвати пізніше", - розказав очільник поліції.

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Безпілотники запустили з Білгородської області РФ, додав згодом речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. "Влучання були на території одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об'єктів у Шевченківському районі", - додав він.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про три "прильоти" у центрі міста та руйнування будівлі гуртожитка.

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