Війська РФ скинули КАБ на 9-поверхівку у Харкові (оновлено)

Війська РФ поцілили керованою авіабомбою по житловій дев'ятиповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один з під'їздів будинку. Наразі відомо про одного загиблого і щонайменше 34 поранених.

Війська РФ пізно увечері у середу, 30 жовтня, поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один під'їзд будинку, повідомив очільник Харківськой обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Станом на ранок місцева влада повідомляла, що жертвами стали двоє людей, ще щонайменше 34 - зазнали поранень. Згодом Синєгубов оприлюднив оновлену інформацію: наразі встановлено, що внаслідок удару загинула одна людина - 12-річний хлопчик. Як розповів Синєгубов, рятувальники деблокували його з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більш як півгодини проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Ще одна дитина - 15-річний хлопчик - перебуває під завалами, повідомив зранку Синєгубов.

Аварійно-рятувальні роботи у будинку тривають Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Внаслідок удару руйнувань зазнав під’їзд дев'ятиповерхового будинку з п'ятого по перший поверхи, у будинку зайнялася пожежа.

Під завалами зруйнованого під'їзду, ймовірно, залишаються люди. Аварійно-рятувальні роботи тривають, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

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